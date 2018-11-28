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Лазерный огнетушитель и интерактивные квесты: как проходит обучение в столинском Центре безопасности МЧС
Новости Беларуси. Потушить пожар лазером или увидеть последствия возгорания с помощью дополненной реальности. Новый современный центр безопасности МЧС появился в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С помощью тренажеров и новых технологий можно окунуться в любую из экстремальных ситуаций. В этом убедилась и наша съемочная группа.
В помещении темно и дымно. Дышать можно только через одежду, а искать выход не в одиночку, а группой из трех человек.
Выбраться из опасного лабиринта – задача не из простых, тем более для школьников. Но ошибку лучше сделать здесь, чем во время реального пожара.
Валерия Мышепуд, жительница Столина:
Тем временем на соседнем тренажере вовсю полыхает бытовая техника. Экстремальная ситуация на большом экране, а вот огнетушитель – в руках у ребенка. Да не простой, а лазерный. Уже на втором подходе пятиклассники действуют более собранно.
Дмитрий Хватюк, житель Столина:
Не только справиться со страхом перед опасностью, но и научить действовать грамотно, будь то возгорание электропроводки или удар молнии – вот главная задача интерактивного квеста. Все самое страшное лучше увидеть в дополненной реальности.
Николай Кузьмицкий, начальник центра пропаганды Брестского областного управления МЧС:
Вниманию детей и взрослых больше десятка локаций с рисками для жизни – от кухни и стройплощадки до леса и водоема.
Петр Бутрим, СТВ:
Расположение нового центра безопасности на Полесье неслучайно. Столинский район самый большой в стране, здесь особенно много болот с ежегодными пожарами и пропавшими ягодниками.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям:
Это уже четвертый после Гомеля, Витебска и Лиды современный центр безопасности МЧС в Беларуси, и первый районный. В ближайшем будущем передовые технологии будут служить безопасности во всех областных центрах.
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Лазерный огнетушитель и интерактивные квесты: как проходит обучение в столинском Центре безопасности МЧС
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Лазерный огнетушитель и интерактивные квесты: как проходит обучение в столинском Центре безопасности МЧС
Новости Беларуси. Потушить пожар лазером или увидеть последствия возгорания с помощью дополненной реальности. Новый современный центр безопасности МЧС появился...
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