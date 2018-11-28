ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ливерпуль" проиграл "ПСЖ" и оказался на грани вылета из Лиги чемпионов

29.11.2018 01:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В центральном матче пятого тура футбольной Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» выиграл дома у «Ливерпуля» — 2:1.


Reuters

После этого проигрыша финалист прошлого розыгрыша скатился с первого на третье место в группе, так как «Наполи» выиграл у «Црвены Звезды» — 3:1.

Теперь «Ливерпулю» нужно обыгрывать дома «Наполи».

Положение после пяти туров: 1. «Наполи» — 9 очков, 2. «ПСЖ» — 8, 3. «Ливерпуль» — 6, 4. «Црвена Звезда» — 4.

Свою первую победу в Лиге чемпионов одержал московский «Локомотив», одолевший «Галатасарай», — 2:0. В другой встрече этого квартета «Порту» обыграл «Шальке-04» — 2:0. Эти две команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Положение после пяти туров: 1. «Порту» — 13, 2. «Шальке-04» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 3.

Очередную победу в Лиге чемпионов одержала «Барселона», победившая в гостях ПСВ — 2:1. «Тоттенхэм"улучшил шансы на плей-офф благодаря виктории над «Интером» — 1:0. Правда, в последнем туре английский клуб ждет гостевое противостояние с «Барселоной».

Положение после пяти туров: 1. «Барселона» — 13, 2. «Тоттенхэм» — 7, 3. «Интер» — 7, 4. ПСВ — 1.

Наконец, в группе «А» «Атлетико» без проблем одолел «Монако» — 2:0. Дортмундская «Боруссия» же сыграла дома вничью с «Брюгге» — 0:0.

Положение после пяти туров: 1. «Атлетико» — 12, 2. «Боруссия» — 10, 3. «Брюгге» — 5, 4. «Монако» — 1.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центральном матче пятого тура футбольной Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» выиграл дома у «Ливерпуля» - 2:1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четвёртое подряд поражение в КХЛ: «Динамо» проиграло «Йокериту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика