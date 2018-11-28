"Ливерпуль" проиграл "ПСЖ" и оказался на грани вылета из Лиги чемпионов

В центральном матче пятого тура футбольной Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» выиграл дома у «Ливерпуля» — 2:1.



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После этого проигрыша финалист прошлого розыгрыша скатился с первого на третье место в группе, так как «Наполи» выиграл у «Црвены Звезды» — 3:1.

Теперь «Ливерпулю» нужно обыгрывать дома «Наполи».

Положение после пяти туров: 1. «Наполи» — 9 очков, 2. «ПСЖ» — 8, 3. «Ливерпуль» — 6, 4. «Црвена Звезда» — 4.

Свою первую победу в Лиге чемпионов одержал московский «Локомотив», одолевший «Галатасарай», — 2:0. В другой встрече этого квартета «Порту» обыграл «Шальке-04» — 2:0. Эти две команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Положение после пяти туров: 1. «Порту» — 13, 2. «Шальке-04» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 3.

Очередную победу в Лиге чемпионов одержала «Барселона», победившая в гостях ПСВ — 2:1. «Тоттенхэм"улучшил шансы на плей-офф благодаря виктории над «Интером» — 1:0. Правда, в последнем туре английский клуб ждет гостевое противостояние с «Барселоной».

Положение после пяти туров: 1. «Барселона» — 13, 2. «Тоттенхэм» — 7, 3. «Интер» — 7, 4. ПСВ — 1.

Наконец, в группе «А» «Атлетико» без проблем одолел «Монако» — 2:0. Дортмундская «Боруссия» же сыграла дома вничью с «Брюгге» — 0:0.

Положение после пяти туров: 1. «Атлетико» — 12, 2. «Боруссия» — 10, 3. «Брюгге» — 5, 4. «Монако» — 1.