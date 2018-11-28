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29 ноября. События и люди

29.11.2018 05:00 — Разное | Аргументы и факты  
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29 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день солидарности с палестинским народом.

Россия - День буквы «Ё».

ПРИМЕТЫ:

Матвей. На Матвея земля преет. Случаются оттепели. Если на Матвея веют буйные ветры, быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря).

РОДИЛИСЬ:

1802 Вильгельм ГАУФ, немецкий писатель. Прожил 25 лет.

1825 Жан-Мартин ШАРКО, французский врач. Совместно с Гилломом ДЮШЕНОМ считается отцом современной неврологии. Изобрёл душ Шарко. Он первым описал перемежающуюся хромоту, дрожательный синдром, рассеянный склероз и доказал существование истерии у мужчин. А ещё Шарко считал, что читать детям страшные сказки и пугать их жуткими небылицами недопустимо. В музее нервных болезней Шарко до сих пор висит список так называемых «вредных» для неокрепшей детской психики сказок, первые две позиции крепко удерживают сказки Гофмана. Цитата из Шарко: «Истерия - это обезьяна всех болезней».

1906 Роман Лазаревич КАРМЕН, российский режиссёр и оператор. В конце войны, в осаждённом Берлине, Кармен сумел выйти на связь с Геббельсом. Обнаружив работающий городской телефон, Кармен подбил переводчика вызвать министерство пропаганды и пригласить к телефону министра. Когда Геббельс подошёл к телефону и на вопрос, сколько гитлеровцы ещё продержатся, ответил: «Несколько месяцев!», Кармен произнес несколько нецензурных фраз, после которых Геббельс бросил трубку.

1951 Валерий Сергеевич ДАЙНЕКО, белорусский певец («Песняры»).

1966 Евгений Витальевич МИРОНОВ, российский актёр. Холост. Детей нет.

1973 Райан ГИГГЗ, валлийский футболист. В 1995 году забил гол на 15-й секунде матча!

СОБЫТИЯ:

1783 На заседании Императорской Российской Академии княгиня Екатерина Романовна ДАШКОВА предложила ввести в алфавит букву «Ё». В употребление же эта буква войдёт в 1797 году усилиями Н.М. КАРАМЗИНА. Единственный в мире памятник этой букве открылся в 2001 году в Ульяновске. В старо- и церковнославянской азбуке аналогичной буквы нет по причине отсутствия соответствующих звуков; русское «ёкание» является распространённой ошибкой при чтении церковнославянского текста. Первая опечатка в слове с буквой «ё» («гарнёный» вместо «гранёный») произошла в 1797 году. Кстати, в наше время необязательность употребления «ё» ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без подробного контекста. Можно привести пример из «Петра Первого» А.К. Толстого: «При этаком-то государе передохнем!». Имелось в виду - «передохнём». Чувствуется разница?

1899 Швейцарец Ханс ГАМПЕР основал футбольный клуб «Барселона». По состоянию на 1 июня 2018 года стоимость «Барселоны» оценивалась в $4 млрд 64 млн (3-е место в мире после «Манчестер Юнайтед» и «Реал» (Мадрид).

1941 Фашисты казнили партизанку Зою КОСМОДЕМЬЯНСКУЮ.

1949 В Йохангеоргенштадте (ГДР) взорвалась контролируемая советскими войсками угольная шахта (советские власти заявили, что никто не погиб; по заявлению западных газет погибли 3700 человек).

1993 На американском телеканале «Кинг-ТВ» прошёл самый короткий в истории рекламный телевизионный ролик - он занял 4 кадра, прошедшие за 0,133 секунды (это обошлось рекламодателю в $3780).

1997 Американец Эдвард АЛОФС стал самым старым в истории спорта участником чемпионатов мира, в возрасте 95 лет 289 дней выступив на чемпионате мира по гольфу.

 
 
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