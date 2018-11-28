В белорусском местном самоуправлении накопилось много проблем





Некомпетентность граждан, излишняя централизация, недостаточный уровень бюджетной автономии местных бюджетов – эти и другие проблемы мешают эффективному развитию местного самоуправления в Беларуси.

Ряд экспертов в ходе круглого стола «Гражданская активность и местное самоуправление» вообще выразили сомнение в том, есть ли в Беларуси система местного самоуправления.

«На мой взгляд, у нас есть мощная система местного управления, но полностью отсутствует система местного самоуправления, – заявил основатель petitions.by и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. – Для того, чтобы существовала последняя, граждане должны участвовать в управлении хотя бы на местном уровне. Они должны иметь возможность избирать не только местный совет депутатов, но и глав районов, для того, чтобы эти люди были подотчетны местным гражданам, а не чиновникам».

Среди основных проблем развития местного самоуправления в стране сопредседатель кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич назвала неправильное отношение к инициативным людям со стороны чиновников, некомпетентность граждан и идеологическую вертикаль.

«Идеологическая вертикаль пытается принять решения за все, причем получая бюджетные деньги. Вот если бы они получали бюджет исходя из голосования граждан, то они, я думаю, его бы вовсе не получили», – уверена она.

«Что касаемо активных граждан, очень часто я наблюдал такую ситуацию, когда человек приходит и говорит: я хочу то и то реализовать, а местная власть отвечает ему: а мы уже все сформировали, не надо сюда приходить и предлагать», – заметил один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев.

По его мнению, уже давно пора поменять отношение к инициативным людям. Они сегодня должны стать партнерами местной власти, а не конкурентами.

Также эксперты обратили внимание на то, что в Беларуси сегодня нет серьезной подготовки кадров в сфере местного управления и самоуправления. Как результат – безграмотность населения в этом вопросе и нежелание власти переходить к местному самоуправлению.

Какие инструменты участия граждан все же эффективны?

Владимир Ковалкин, говоря про инструменты активного участия граждан, отметил достаточно эффективную работу с обращениями граждан.

«Должен признать, их действительно рассматривают. Именно в случае обращения наиболее разрешаются конфликтные ситуации и просьбы граждан на местном уровне», – сказал он.

При этом, по его словам, исключительно на этот инструмент уповать не стоит. Поскольку это не столько инструмент в части принятия решений, сколько в постановке различных вопросов на повестку дня.

«Этот инструмент работает хорошо, потому что президент очень внимательно относится к работе с обращениями граждан, и ему важно быть популярным по этому вопросу», - считает эксперт.

При этом, по мнению Ковалкина, в стране совершенно не работает такой инструмент, как местный референдум, хотя он и закреплен законодательно. Эксперт добавил, что за всю историю независимой Беларуси не было проведено еще ни одного местного референдума.

В свою очередь Андрей Дмитриев обратил внимание на инструменты дигитализации, которые помогают объединяться вокруг какой-то проблемы.

«К примеру, сегодня прекрасная возможность создать социальные движения – это социальная сеть. И они работают у нас, причем эффективно», – считает он.

«Социальные сети – это действительно инструмент, – признала и Татьяна Короткевич. – Даже власть начинает дискутировать в социальных сетях, общается через них. Вот совсем недавний пример, как «Белнефтехим» предложил дискуссию о том, как надо увеличивать топливо: постепенно, раз в неделю, на копейку или сразу резко поднять стоимость».

Эксперт и вовсе обратила внимание на тот факт, что на практике один и тот же инструмент может по-разному работать в зависимости от места применения.

«Например, где есть хороший депутат, там и все остальные инструменты будут работать эффективно, – заметила Короткевич. – А иногда люди просто сами объединяются, формируют инициативную группу вокруг решения какой-то определенной проблемы».

Как наладить?

«Мне кажется, в Беларуси правильно было бы развивать такое направление как бюджеты гражданского участия, – предложил Владимир Ковалкин. – Это когда государство отдает часть бюджетных денег местных органов власти на то, чтобы граждане предлагали собственные проекты и на эти деньги реализовывали их. Это могут быть и небольшие проекты, связанные с благоустройством какой-то территории, так и организация каких-то массовых мероприятий и т.д.».

В качестве положительного примера, где это успешно реализуется, эксперт привел Польшу.

«Знаете, что главное, там, если граждане за что-то проголосовали, чиновники не имеют возможности изменить этого решения, – рассказал Ковалкин. – Именно этого у нас не хватает, а это бы помогло хорошо запартнерить местные органы власти, местные советы и местных граждан».

Короткевич в свою очередь подчеркнула важность децентрализации, которая сразу повлечет за собой не только передачу полномочий, но и передачу ресурсов.

Неплохо было бы, считают эксперты, также вернуться к системе, когда граждане сами выбирают руководителя города, района. В этом случае он будет подотчетен местному населению, и у людей появятся хоть какие-то гарантии.

На еще одном важном моменте остановился Андрей Дмитриев. На его взгляд, в Беларуси не хватает информационного сопровождения в части вопроса вклада граждан в страну.

«А ведь он огромен. Например, где мы можем посмотреть, сколько родители платят своими деньгами за разные услуги? Сколько граждан и по сколько скинулись на то или иное благоустройство?», – задался вопросом эксперт.

«Я хочу видеть сайт, где будет эта информация. Это важно. Сегодня многие инициативы не поддерживаются государством, потому что есть такая иллюзия, что государство – это такой монстр, который за все платит. А вклад граждан своими деньгами плюс к налогам между тем огромный. Если его показать, это могло бы послужить аргументом для очень многих действий», – заключил Дмитриев.