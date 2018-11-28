Работать в несколько раз быстрее. В Слуцке открыли расчетно-справочный центр ЖКХ





В среду, 28 ноября в Слуцке прошло торжественное открытие расчетно-справочного центра ЖКХ. На церемонию собралось не только руководство местного жилищно-коммунального хозяйства, но и представители Слуцкого райисполкома, Минского облисполкома, а также министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Новый объект появился на улице Строителей в доме №5, где раньше находился магазин. Директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Воронько отметил, что как только увидел здание, даже немного испугался: смогут ли в таком помещении сделать расчетно-справочный центр? К счастью, задумку удалось воплотить в жизнь достаточно быстро, в обновленном здании сделан современный ремонт, установлены камеры видеонаблюдения, а для удобства клиентов введена система электронной очереди.

— Теперь работа идет гораздо быстрее. Если раньше можно было провести в очереди по 20-30 минут, то сейчас ждать приходится не больше 5 минут, — отмечает плюсы работы расчетно-справочного центра одна из первых посетителей.

К слову, для клиентов в день открытия работники ЖКХ приготовили сюрприз: первые три посетителя получили в подарок по букету цветов.

Расчетно-справочный центр в Слуцке создали для удобства посетителей. Это один из первых в Минской области объектов подобного типа. Еще за 2 недели до открытия центр работал в тестовом режиме и доказал свою эффективность: с среднем за день с различными вопросами обращались порядка 160-170 человек, в отдельные дни количество посетителей переходило за 3 сотни. Основные вопросы, с которыми случчане обращаются в расчетно-справочный центр, - расчет и перерасчет коммунальных услуг, индексация чеков «Жилье», регистрация, выдача справок и услуги паспортного стола.

Отметим, практически одновременно с расчетно-справочным центром заработала и единая диспетчерская служба ЖКХ «115». Сейчас ее работа налаживается, чтобы с начала декабря развернуться на полную силу.



































































Катя Ивановская

Slutsk-Gorod.by