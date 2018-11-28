ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и самовопрошанием

29.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В последний день работы в Галерее КХ выставки "365 автопортретов" Лены Гиль, приглашаем вас на лекцию-беседу "Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и самовопрошанием".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61047.php

Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и самовопрошанием

В ходе беседы будут рассмотрены следующие вопросы:

- Феномен автопортрета как жанра

- Виды и формы автопортрета

- Как менялся подход к стратегиям саморепрезентации в связи с изменениями трактовки таких понятий как "личность", "художник", "идентичность", "автор"

- Какое место занимает автопортрет в женском искусстве

- История фотографического автопортрета

Лекцию ведет искусствоведка, кураторка Галереи Пространства КХ, Лизавета Михальчук.

Где: Пространство КХ (Брест, ул. Халтурина, 2/1)
Когда: 1 декабря (суббота), 18.00.
Вход: добровольный взнос

Ссылки на мероприятие в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/events/357439078149896/

VK: https://vk.com/event174566390

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день работы в Галерее КХ выставки "365 автопортретов" Лены Гиль, приглашаем вас на лекцию-беседу "Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работать в несколько раз быстрее. В Слуцке открыли расчетно-справочный центр ЖКХ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика