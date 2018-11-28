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Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и самовопрошанием
29.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
В последний день работы в Галерее КХ выставки "
В ходе беседы будут рассмотрены следующие вопросы:
- Феномен автопортрета как жанра
- Виды и формы автопортрета
- Как менялся подход к стратегиям саморепрезентации в связи с изменениями трактовки таких понятий как "личность", "художник", "идентичность", "автор"
- Какое место занимает автопортрет в женском искусстве
- История фотографического автопортрета
Лекцию ведет искусствоведка, кураторка Галереи Пространства КХ, Лизавета Михальчук.
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В последний день работы в Галерее КХ выставки "365 автопортретов" Лены Гиль, приглашаем вас на лекцию-беседу "Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и...
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