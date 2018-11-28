В последний день работы в Галерее КХ выставки " 365 автопортретов " Лены Гиль, приглашаем вас на лекцию-беседу "Автопортрет в искусстве: между самоутверждением и самовопрошанием".



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В ходе беседы будут рассмотрены следующие вопросы:

- Феномен автопортрета как жанра

- Виды и формы автопортрета

- Как менялся подход к стратегиям саморепрезентации в связи с изменениями трактовки таких понятий как "личность", "художник", "идентичность", "автор"

- Какое место занимает автопортрет в женском искусстве

- История фотографического автопортрета

Лекцию ведет искусствоведка, кураторка Галереи Пространства КХ, Лизавета Михальчук.



Где: Пространство КХ (Брест, ул. Халтурина, 2/1)

Когда: 1 декабря (суббота), 18.00.

Вход: добровольный взнос

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