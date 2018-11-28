«В 4 убежал из садика и отправился кататься на автобусе. Так изучал город». Василюк показывает свой Брест

Утренний поезд Минск-Брест прибывает на конечную около 10. «Мы на стоянке между Варшавской и Московской сторонами. Ждем», – говорит в трубку Роман Василюк. Нападающий «Динамо» редко дает интервью. Если не сказать иначе: с прессой бомбардир общаться не любит. Да и личную жизнь не очень-то раскрывает. Но в последнее время ветеран меняется и становится более открытым. Например, в августе завел страничку на Фэйсбуке и моментально подружился с тысячей пользователей. В сети Роман постит мотивационные видео, фотографии с дочкой и общается с поклонниками.



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А в октябре, когда в Бресте еще было настоящее лето, решился показать «Трибуне» свой город: родительский дом, школу, стадион, где начинал играть в футбол. Ну, а любой город начинается с вокзала.



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Машин на парковке много, поэтому Роман, завидев меня в углу привокзальной площади, приветливо машет рукой. Через несколько секунд форвард ненадолго отвлекается от телефонного разговора с дочерью и крепко пожимает руку. Супруга Ольга рядом. Она улыбается, просит поменьше ее фотографировать и сфокусировать все внимание на герое – он готов рассказывать.

Положив трубку, Роман признается, что вокзал для него пускай и не самое знаковое место в Бресте, но воспоминаний хватает.

– В детстве много времени провел в дизелях. Лет до 14 каждое лето родители отправляли к бабушке в деревню недалеко от Высоко-Литовска. Детей в деревне собиралось много, и мы всегда находили, чем заняться. Ходили на рыбалку, за грибами, в футбол играли. С появлением машины поездами стали пользоваться редко. В основном в Минск на сессию катался. Последний раз ехал несколько лет назад. Поезд отправлялся рано утром, поэтому лег спать на верхнюю полку и никого не тревожил.



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Одно из самых главных и ярких железнодорожных путешествий Василюков (супруга сопровождала мужа во всех поездках) состоялось летом 2001-го – форвард ехал в московский «Спартак».

– По дороге меня трижды пытались перехватить конкуренты «Спартака». Звонили из Самары, московского «Динамо», еще откуда-то. Отвечал всем: «Дайте доехать!» А на вокзале поджидал тогдашний помощник [президента МПКЦ] Николая Ященко и собирался отвезти в «Динамо», но представитель «Спартака» подошел первым и увез в гостиницу «Киев». На следующий день состоялась встреча с Олегом Романцевым. Он поприветствовал меня и сказал: «Твоя задача играть хорошо». Больше мы с ним не общались, а только виделись на тренировках. Первые полгода в команде у меня все было нормально. Я играл, забивал, но потом травмировался. А вскоре завертелась история с квартирой, и все пошло наперекосяк.