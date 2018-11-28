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Каждый десятый белорус ежемесячно располагает суммой меньше 250 рублей

29.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Каждый десятый житель Беларуси — 10,5% от общего числа населения — ежемесячно располагает суммой до 250 рублей. Год назад этот показатель составлял 15,7%. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале этого года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61043.php

Каждый десятый белорус ежемесячно располагает суммой меньше 250 рублей

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всего тех, у кого среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали сумму в 250 рублей в месяц, в третьем квартале этого года было в Могилевской области — 15,7%, а меньше всего — Минске (1,5%).

При этом суммой больше 800 рублей ежемесячно располагало 11,2% населения. Выше всего этот показатель в столице — 23,1%, а ниже всего — в Могилевской области (6,7%).

Напомним, в третьем квартале этого года за чертой бедности находилось 3,9% домашних хозяйств. В сравнении со вторым кварталом этот показатель уменьшился на 0,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 0,3%.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в третьем квартале этого года были около 151 тысячи семей.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. В стране третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый десятый житель Беларуси — 10,5% от общего числа населения — ежемесячно располагает суммой до 250 рублей. Год назад этот показатель составлял 15,7%. Такие выводы...
 
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