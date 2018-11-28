Что будет с курсами валют и кредитами в Беларуси в 2019 году

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Михаил КОВАЛЕВ, банковский аналитик, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь:

– На мой взгляд, Национальный банк Беларуси – это сегодня наилучший в нашей стране орган государственного управления. В финансовом плане он все делает правильно. Результат его взвешенной кредитно-денежной политики виден всем: примерно 2,1 рубля стоил доллар в этом году и, по-видимому, на таком уровне он будет оставаться и в 2019 году (с колебаниями на небольшую величину в ту или иную сторону). Это весьма важное достижение Нацбанка – стабильность национальной валюты. То же самое можно сказать и про низкий уровень инфляции .

Кроме того, нельзя не сказать, что стабильности на финансовом рынке Беларуси помогают и наши экспортеры. Так, по итогам 9 месяцев этого года у нас сохраняется положительное сальдо внешней торговли на уровне 861,9 миллион долларов, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Это также укрепляет стабильность банковской и финансовой системы Беларуси.