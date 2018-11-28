|
Что будет с курсами валют и кредитами в Беларуси в 2019 году
Михаил КОВАЛЕВ, банковский аналитик, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь:
– На мой взгляд,
Кроме того, нельзя не сказать, что стабильности на финансовом рынке Беларуси помогают и наши экспортеры. Так, по итогам 9 месяцев этого года у нас сохраняется положительное сальдо внешней торговли на уровне 861,9 миллион долларов, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Это также укрепляет стабильность банковской и финансовой системы Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях глава Нацбанка Павел Каллаур, как уже писал Myfin.by, заявил о том, что, по расчетам регулятора, в 2019 году инфляция в Беларуси не превысит 5%, а ставка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)