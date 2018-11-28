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Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде
Новости Беларуси. Два года строгого режима – такое наказание получил житель Минского района за то, что в состоянии алкагольного опьянения управлял автомобилем, который передал ему в пользование знакомый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выездной суд стал показательным, так как мужчина уже 8-й раз нарушает законодательство. До этого он никогда не имел водительского удостоверения и периодически попадал в поле зрения автоинспекторов.
Александр Абрамович, помощник прокурора Минского района:
По результатам опроса свидетелей было несколько версий нарушения. Однако в любом случае мужчине вынесено строгое наказание, и два года он проведет за решеткой.
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Новости Беларуси. Два года строгого режима – такое наказание получил житель Минского района за то, что в состоянии алкагольного опьянения управлял автомобилем,...
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