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Пробка на Кальварийской: легковушка столкнулась с автобусом во время перестроения
Новости Беларуси. Автомобиль столкнулся с автобусом на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло 28 ноября около 11 утра на перекрестке с Тимирязева. В итоге сразу несколько перекрытых для движения полос и остановка троллейбусных маршрутов.
Дмитрий Асталовский, инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Пострадавших в ДТП нет. Полностью движение на перекрестке восстановили через полтора часа.
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Новости Беларуси. Автомобиль столкнулся с автобусом на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло 28 ноября около 11 утра на...
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