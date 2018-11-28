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Пробка на Кальварийской: легковушка столкнулась с автобусом во время перестроения

29.11.2018 00:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Автомобиль столкнулся с автобусом на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло 28 ноября около 11 утра на перекрестке с Тимирязева. В итоге сразу несколько перекрытых для движения полос и остановка троллейбусных маршрутов.

Пробка на Кальварийской: легковушка столкнулась с автобусом во время перестроения

Дмитрий Асталовский, инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Автобус двигался в первой полосе движения со стороны Городского Вала в направлении переулка Тучинского. Автомобиль при перестроении со второй полосы в первую совершил столкновение с автобусом.

Пробка на Кальварийской: легковушка столкнулась с автобусом во время перестроения

Пострадавших в ДТП нет. Полностью движение на перекрестке восстановили через полтора часа.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Автомобиль столкнулся с автобусом на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло 28 ноября около 11 утра на...
 
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