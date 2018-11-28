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Камеры видеонаблюдения появятся в спальных микрорайонах Минска

29.11.2018 00:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Охват сети видеонаблюдения в столице станет шире. В скором времени в нее войдут спальные микрорайоны и места проведения массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камеры видеонаблюдения появятся в спальных микрорайонах Минска

Сейчас камерами в Минске оборудованы более 4000 объектов. Только в 2018 году с их помощью удалось раскрыть почти 500 преступлений. Между тем правоохранители отмечают хоть и небольшой – всего на 2 % – но все же рост правонарушений. Причем главным отягчающим фактором по-прежнему остается алкоголь.

Камеры видеонаблюдения появятся в спальных микрорайонах Минска

Александр Купченя, начальник Управления охраны и правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
У нас есть увеличение преступлений, связанных с мошенничеством. Отмечается увеличение количества преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий. А раскрываемость улучшилась. То есть у нас с каждым годом идет увеличение процента или удельного веса раскрытых преступлений в Минске.

Камеры видеонаблюдения появятся в спальных микрорайонах Минска

Вместе с тем правонарушений в общественных местах стало меньше, как и в сфере семейно-бытовых отношений. Также реже стали привлекаться к ответственности несовершеннолетние. Однако все еще остается острой проблема привлечения подростков к незаконному обороту наркотиков.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Охват сети видеонаблюдения в столице станет шире. В скором времени в нее войдут спальные микрорайоны и места проведения массовых мероприятий,...
 
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