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Камеры видеонаблюдения появятся в спальных микрорайонах Минска
Новости Беларуси. Охват сети видеонаблюдения в столице станет шире. В скором времени в нее войдут спальные микрорайоны и места проведения массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас камерами в Минске оборудованы более 4000 объектов. Только в 2018 году с их помощью удалось раскрыть почти 500 преступлений. Между тем правоохранители отмечают хоть и небольшой – всего на 2 % – но все же рост правонарушений. Причем главным отягчающим фактором по-прежнему остается алкоголь.
Александр Купченя, начальник Управления охраны и правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Вместе с тем правонарушений в общественных местах стало меньше, как и в сфере семейно-бытовых отношений. Также реже стали привлекаться к ответственности несовершеннолетние. Однако все еще остается острой проблема привлечения подростков к незаконному обороту наркотиков.
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Новости Беларуси. Охват сети видеонаблюдения в столице станет шире. В скором времени в нее войдут спальные микрорайоны и места проведения массовых мероприятий,...
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