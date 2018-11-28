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Заместитель министра труда и соцзащиты: рассматриваем вопрос о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью

29.11.2018 00:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жестовое пение, мастер-классы и показы модной одежды для колясочников. Более сотни мероприятий ожидают участников форума «Универсальная среда», который стартует уже 29 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заместитель министра труда и соцзащиты: рассматриваем вопрос о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью

В национальном выставочном центре обсудят вопросы построения инклюзивного общества. Здесь же дадут старт первой специализированной выставке «ПараЭкспо». В течение трех дней в павильоне представят новинки технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Можно будет проконсультироваться с врачами, узнать, где искать правовую поддержку, как расширить круг общения и устроиться на работу.

Заместитель министра труда и соцзащиты: рассматриваем вопрос о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Важно будет оценить, что нам необходимо будет совершенствовать в части средств реабилитации, чтобы люди с инвалидностью не чувствовали барьеров в своей жизни.

Мы рассматриваем очень важный вопрос в рамках реализации конвенции о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью. Речь идет о том, чтобы трудоустраивать людей с инвалидностью не только на специализированные предприятия и рабочие места, где работают только инвалиды. А чтобы люди с инвалидностью работали на обычных предприятиях.

Заместитель министра труда и соцзащиты: рассматриваем вопрос о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью

В 2018 году форум объединил в себе и уже традиционную выставку «50 плюс». Будет работать зона здоровья с бесплатными консультациями врачей и фитнесом, организуют мастер-классы по рукоделию и кулинарии. Также в рамках выставки пройдет ярмарка товаров для активного и здорового образа жизни.

Приятным сюрпризом также станет чемпионат по судоку возрастной танцевальный флешмоб.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жестовое пение, мастер-классы и показы модной одежды для колясочников. Более сотни мероприятий ожидают участников форума «Универсальная среда»,...
 
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