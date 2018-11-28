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Предприятиям Могилева хотят предложить построить арендный дом для своих работников

29.11.2018 08:04 — Разное | Tut.by  
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Принять долевое участие в строительстве арендного жилья для своих работников предложат предприятиям Могилева. Возможно, в 2019 году построят таким образом один арендный дом, пишет ИА «Могилевские ведомости».

Строить арендный дом предложат предприятиям в долях. После сдачи его в эксплуатацию каждый из «долевиков» будет предоставлять квартиры в аренду своим же работникам. В горисполкоме пока решают, насколько возможно этот проект реализовать.

Соответствующим службам горисполкома дано поручение изучить возможность реализации такого проекта, а также условия строительства дома для предприятий города.

Арендное жилье — жилое помещение, подлежащее сдаче гражданам на правах аренды, с заключением договоров найма. Сегодня оно государственное, его нельзя приватизировать, наследовать, продать. В настоящее время на получение арендного жилья от государства могут рассчитывать все граждане Беларуси. Но есть категории, которым, в соответствии с пунктом № 77 Указа № 563, оно будет предложено в первую очередь. Соискатели арендного жилья не должны иметь в указанном населенном пункте жилых помещений на праве собственности. Помимо платы за пользование жильем, проживающим в арендных квартирах необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пока горисполком решает, возможно ли реализовать этот проект.
 
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