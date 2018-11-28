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Предприятиям Могилева хотят предложить построить арендный дом для своих работников
Принять долевое участие в строительстве арендного жилья для своих работников предложат предприятиям Могилева. Возможно, в 2019 году построят таким образом один арендный дом,
Строить арендный дом предложат предприятиям в долях. После сдачи его в эксплуатацию каждый из «долевиков» будет предоставлять квартиры в аренду своим же работникам. В горисполкоме пока решают, насколько возможно этот проект реализовать.
Соответствующим службам горисполкома дано поручение изучить возможность реализации такого проекта, а также условия строительства дома для предприятий города.
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Пока горисполком решает, возможно ли реализовать этот проект.
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