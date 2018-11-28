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Месси побил рекорд Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче
Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб. У португальца 105 мячей в составе «Реала», но в общей сложности он забил 121 гол в Лиге чемпионов.
В текущем розыгрыше ЛЧ у Лео шесть голов в трех матчах – в первой игре с ПСВ (4:0) он сделал хет-трик, а в матче с «Тоттенхэмом» (4:2) – дубль. Обе встречи с «Интером» 31-летний игрок пропустил из-за травмы.
Месси догнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место (по шесть голов).
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Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб.
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