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Месси побил рекорд Роналду

29.11.2018 08:21 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ. Этот гол стал для 31-летнего аргентинца 106-м в ЛЧ. Все свои мячи он забил за каталонскую команду, сообщает Sports.ru со ссылкой на Squawka.


Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб. У португальца 105 мячей в составе «Реала», но в общей сложности он забил 121 гол в Лиге чемпионов.

В текущем розыгрыше ЛЧ у Лео шесть голов в трех матчах – в первой игре с ПСВ (4:0) он сделал хет-трик, а в матче с «Тоттенхэмом» (4:2) – дубль. Обе встречи с «Интером» 31-летний игрок пропустил из-за травмы.

Месси догнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место (по шесть голов).

 
 
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Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб.
 
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