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Рождественский пост
29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Пост предваряет собою праздник Рождества Христова и длится сорок дней.
Начало: 28 ноября (Филиппов день).
Окончание: 6 января (Рождественский сочельник).
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Пост предваряет собою праздник Рождества Христова и длится сорок дней. Начало: 28 ноября (Филиппов день). Окончание: 6 января (Рождественский сочельник).
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