В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия

В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром») включены три новых предприятия. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 от 27 ноября 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Мебельный плюс», «Суперпак компани» и «ЭкспрессОснова».

Документ вступает в силу после официального опубликования.