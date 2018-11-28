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В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия
29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром») включены три новых предприятия. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 от 27 ноября 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Мебельный плюс», «Суперпак компани» и «ЭкспрессОснова».
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром») включены три...
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