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Порошенко подписал закон о военном положении в Украине

29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», сообщает Укринформ.

Указ был подписан 26 ноября. Вечером в тот же день Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней.

В интервью украинским телеканалам Петр Порошенко также уточнил, что срок действия военного положения, введенного в 10 областях Украины, закончится 26 декабря и не может быть продлен президентом самостоятельно без решения Верховной рады.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», сообщает Укринформ. Указ был подписан 26...
 
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