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Автозапчасти на Br24 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь
29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Запчасти к грузовым автомобилям Scania пытались ввезти из Латвии на территорию ЕАЭС без сопроводительных документов через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина», сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Сканограмма содержимого грузового отсека послужила основанием для таможенного досмотра транспортного средства. При полной выгрузке товара было установлено, что часть автозапчастей скрыта от таможенного контроля. В документах, представленных водителем, гражданином России, было заявлено около 530 деталей, фактически же в грузовом отсеке находилось на 330 комплектующих больше. Стоимость незаконно перемещаемых автомобильных запчастей составила почти Br24 тыс.
Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Статьей предусмотрен штраф в размере до 500 базовых величин (1 БВ — Br24,5) с конфискацией товара или без конфискации по решению суда.
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Запчасти к грузовым автомобилям Scania пытались ввезти из Латвии на территорию ЕАЭС без сопроводительных документов через автомобильный пункт пропуска...
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