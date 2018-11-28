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Павел Легкий: соцсети и электронную почту можно будет использовать для идентификации на сайтах
29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Социальные сети и электронную почту можно будет использовать для идентификации комментаторов на сайтах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.
Павел Легкий прокомментировал
Говоря о способах идентификации пользователей интернет-ресурсов, он отметил, что есть не только основной способ, изложенный в постановлении Совмина, — с помощью СМС. «Там же предлагается возможность использовать иные способы. Подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта и, может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными», — отметил Павел Легкий.
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Социальные сети и электронную почту можно будет использовать для идентификации комментаторов на сайтах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый...
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