Павел Легкий: соцсети и электронную почту можно будет использовать для идентификации на сайтах

Социальные сети и электронную почту можно будет использовать для идентификации комментаторов на сайтах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

Павел Легкий прокомментировал утвержденный Советом Министров порядок предварительной идентификации пользователей сайтов. «Каждый владелец интернет-ресурса будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с человеком, который хотел бы прокомментировать что-то у него на форуме. Практика эта не нова, она достаточно распространенная, и многие белорусские ресурсы этой практикой пользуются. По сути, никаких великих нововведений не происходит — процесс упорядочивается. И мы ждем, что это позволит сделать дискуссию в сети гораздо более культурной, мы сумеем хоть какие-то барьеры поставить хамству, оскорблениям и защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация не позволяет им защитить свои права в интернете», — сказал первый замминистра информации.

Говоря о способах идентификации пользователей интернет-ресурсов, он отметил, что есть не только основной способ, изложенный в постановлении Совмина, — с помощью СМС. «Там же предлагается возможность использовать иные способы. Подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта и, может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными», — отметил Павел Легкий.