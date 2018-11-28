ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Легкий: соцсети и электронную почту можно будет использовать для идентификации на сайтах

29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Социальные сети и электронную почту можно будет использовать для идентификации комментаторов на сайтах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

Павел Легкий прокомментировал утвержденный Советом Министров порядок предварительной идентификации пользователей сайтов. «Каждый владелец интернет-ресурса будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с человеком, который хотел бы прокомментировать что-то у него на форуме. Практика эта не нова, она достаточно распространенная, и многие белорусские ресурсы этой практикой пользуются. По сути, никаких великих нововведений не происходит — процесс упорядочивается. И мы ждем, что это позволит сделать дискуссию в сети гораздо более культурной, мы сумеем хоть какие-то барьеры поставить хамству, оскорблениям и защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация не позволяет им защитить свои права в интернете», — сказал первый замминистра информации.

Говоря о способах идентификации пользователей интернет-ресурсов, он отметил, что есть не только основной способ, изложенный в постановлении Совмина, — с помощью СМС. «Там же предлагается возможность использовать иные способы. Подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта и, может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными», — отметил Павел Легкий.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальные сети и электронную почту можно будет использовать для идентификации комментаторов на сайтах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Комплименты - это главные витамины для женщины». «Одно утро» с Люцией Геращенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика