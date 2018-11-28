Новая система оценки качества медпомощи на всех уровнях подготовлена в Беларуси

Минздрав принял решение о создании новой организационной вертикали оценки качества медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам директор ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Городище» Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

«Каждый человек ходит в поликлиники, лечится стационарно. И случаются нарекания на работу системы. Министерством здравоохранения принято решение о создании новой организационной вертикали оценки качества оказания медицинской помощи на всех уровнях. Подготовлено 4 нормативных правовых акта. Это проекты трех постановлений Минздрава и одного постановления Совета Министров», — сказал Василий Смычек.

На базе РНПЦ открыт отдел экспертизы качества оказания медпомощи, где контроль будет осуществляться на республиканском уровне. На областном он будет обеспечиваться на базе МРЭК, на районных — на базе каждой больницы, отделения.