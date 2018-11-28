Новое семейство Mazda 3: с полным приводом и бензиновым мотором с «воспламенением от сжатия»

Представленная в Лос-Анджелесе новая Mazda 3 получила более яркую внешность и новую подвеску, а также стала первой в мире серийной моделью с двигателем, в котором совмещены преимущества циклов Отто и Дизеля.





В Лос-Анджелесе новая компактная модель Mazda предстала сразу в двух ипостасях — седан, подросший по сравнению с предшественником на 8 см в длину (до 4,66 м) и хэтчбек (длина 4,46 м), габариты которого практически не изменились. Колесная база в обоих случаях прибавила 2,5 см и теперь достигает 2,72 м. В конструкции кузова «тройки» доля высокопрочных сортов стали увеличилась с 3 до 30%.





Основательно переработано шасси Mazda 3 — спереди по-прежнему используются стойки McPherson, но сзади многорычажная схема уступила место полузависимой балке. Кроме того, «тройка» обзавелась фирменной системой полного привода i-Activ AWD с муфтой подключения задних колес. Работает она в связке с системой G-Vectoring Control Plus, корректирующей тягу в зависимости от угла поворота руля и скорости автомобиля и генерирующей стабилизирующий момент на выходе из виражей.





Со сменой поколений преобразился и интерьер Mazda 3. Появился удлиненный центральный подлокотник, разработчики обещают улучшенную эргономику, обзорность и шумоизоляцию, стал шире список вспомогательной электроники. Кстати, центральный дисплей мультимедийного комплекса не так уж и велик по нынешним меркам — 8,8 дюймов.





Для новых седана и хэтчбека заявлена широкая гамма двигателей, но их точные характеристики японцами пока не приводятся. Во-первых, это модернизированные бензиновые моторы семейства Skyactiv-G объемом 1,5 л, 2 л и 2,5 л, новый 1,8-литровый дизель Skyactiv-D, который на кроссовере CX-3 развивает 115 лошадиных сил, а также высокотехнологичный агрегат Skyactiv-X, работающий по циклу SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition), то есть «воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием».





По предварительным данным, мощность нового мотора составит от 180 до 190 сил, а экономичность будет на уровне 1,5-литрового дизеля (как обещают разработчики).





У европейских дилеров новая Mazda 3 появится весной следующего года, вариант с новым мотором Skyactiv-X подоспеет летом. Цены пока неизвестны.