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«Комплименты - это главные витамины для женщины». «Одно утро» с Люцией Геращенко

29.11.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

Сегодня мы зашли в гости к телеведущей Люции Геращенко, которая будит страну в программе, название которой созвучно нашему проекту — «Наше утро».

Утро Люции обычно начинается 5 — 6.30 утра.


— Я встаю раньше всех в доме: люблю утром посвятить немного времени себе. Чтобы проснуться, пью кофе — к сожалению, это та привычка, от которой я избавиться не могу. Бывает, что за день выпиваю несколько чашек. Без сахара, но обязательно с молоком или с медом. На завтрак готовлю смузи или кашу — предпочитаю гречневую, овсяную.

Я придерживаюсь правильного питания и считаю, что женщинам, которые хотят сохранить здоровье и красоту, нельзя сидеть на строгих диетах. Я никогда не бываю голодной: у меня все время что-то есть с собой: молочный коктейль, фрукты или орешки.



Тем не менее думаю, что с едой трудно получить все, что нужно организму. Поэтому регулярно пропиваю витамины для кожи, волос, общего здоровья. Поскольку ем мало мяса, мне всегда не хватает железа. А сейчас, в холодное и серое время года, пью ещё и витамин D.


Раньше я каждое утро бегала по 5 километров, а сейчас предпочитаю йогу. Рассказывать о ее плюсах можно долго: это и молодость, и хорошее настроение, и тонус без особых физических усилий. Знаю, что если позанимаюсь утром йогой, то весь день буду прекрасно себя чувствовать.


Волосы чаще всего мою «шоколадным» шампунем и тонирую маской, это оживляет естественный цвет. Случалось пару раз за последние несколько лет, что я красила волосы, но потом всегда очень жалела: волосы от этого все-таки очень портятся.

Иногда пользуюсь и специальными средствами для волос. Например, косметикой, которую создали специально для темнокожих девушек, потому что у них волосы от природы пористые и трудно расчесываются. Такие средства справляются даже с начёсами после эфиров. (Улыбается.)


А еще люблю этот лак для волос. Он очень дешевый, но дает отличный результат и пахнет приятно. Не знаю, может, это маркетинговый ход, но говорят, его собирались снять с производства, однако оставили по просьбе королевы Елизаветы Второй — уж очень он ей нравится.

Еще один мой лайфхак в уходе за волосами: расческа необычной формы — видите, она полая внутри.


Такой расческой можно расчесывать даже мокрые волосы, а можно и укладку сделать. Выглядит смешно: кажется, будто отломался кусок фена. (Смеется.) Но расчесываться ею чудесно.

Утюжками и щипцами я стараюсь дома не пользоваться, потому что жалею волосы. Хватит с них укладок на работе.

Стригусь раз в два месяца, пользуюсь лунным календарём для стрижек — такой у меня ритуал. Верю, что благоприятные даты стрижек влияют не только на рост волос, но и на то, какие события происходят в твоей жизни.


— И в повседневной жизни, и для эфира я крашусь сама. Дело в том, что у меня аллергия. И если что-то не так (например, кисти визажист хранит в той же комнате, где живет кошка) — мгновенно чешутся глаза и отекает горло. Решила, что лучше самой научиться делать макияж. С удовольствием окончила курсы профессиональных визажистов, сначала в Беларуси, потом в Лос-Анджелесе. Иногда крашу не только себя, но и кого-то из коллег. Получаю огромное удовольствие, когда вижу счастливых и красивых женщин! Хотя женщине порой достаточно сделать комплимент, и она уже расцветает. Комплименты — это вообще главные витамины для женщин.

Мужчинам это стоит взять на вооружение. Приятные слова сделают счастливой любую девушку! И маленьких девочек нужно хвалить.

Я думаю, что у многих женщин сейчас была бы другая жизнь, если бы им с детства говорили, какие они хорошие, красивые, настоящие принцессы.


Мейк-ап для меня своеобразная медитация. Я люблю этот процесс. Два главных правила моего макияжа: качество кистей важнее марок косметики, и лучше недокрасить, чем перекрасить. (Улыбается.)


Для эфиров всегда предпочитаю классический макияж, меняю только тон помады. Пользуюсь в основном нейтральными оттенками Tom Ford. Все помады этой марки не скатываются и очень пигментированные, что важно для моей работы. Кстати, могу поделиться секретом «пухлых губ» от визажиста Дженнифер Лопес: остатками теней на кисточке нужно подчеркнуть ямочку под нижней губой. Эффект потрясающий! А вот для концертов или торжественных случаев могу позволить себе стрелки и красные губы — тоже классика, но очень эффектная!


Моя любовь с недавних пор — это тушь Sendai, которая смывается водой 38оC. Посоветовали консультанты в магазине косметики, и я сначала не поверила. Но оказалось, что это действительно так. Конечно, эффект накладных ресниц с ней не получишь, но для дневного макияжа то что надо. Плюс удобно для жизни: можно смело плавать в бассейне или попасть под дождь, она смоется только горячей водой из-под крана.


Что касается теней, то мне кажется, что такие готовые палетки сильно недооценены. Как правило, в них собраны цвета и текстуры, которые отлично сочетаются друг с другом.



Тональные средства из арсенала Люции

«Перышко», которое помогает добиться идеальной формы бровей

Естественный тон румянца

Вот и весь макияж. Правда, на работу я вожу с собой большую косметичку, на всякий случай в ней есть жидкие подводки, кремовые тени, разноцветные консилеры — много всего, и обязательно матирующие салфетки — они здорово меня выручают, когда я в кадре и нет возможности припудриться.

Для снятия макияжа вечером использую молочко или мицеллярную воду. А вот кремом для лица совсем не пользуюсь: думаю, производители косметики сами придумали, что он необходим, и убедили в этом женщин.


Кожу я берегу, поэтому не загораю (вместо этого раз в неделю использую автозагар на всё тело). А еще очень люблю кокосовое масло для тела и волос. Могу даже кондитерским для выпечки намазаться, у него запах сильнее.

Духи одни и те же много лет — Cerruti 1881. Их как-то снимали с производства, у меня даже паника началась, что больше никогда не почувствую этот аромат. А потом в Лос-Анджелесе мне муж на день рождения купил их флаконов десять, так что теперь у их меня запасено впрок. (Улыбается.)


Иногда к Cerruti 1881 добавляю Molecule 01 — считается, что он просто усиливает естественный аромат твоей кожи и действует, как феромоны. Люди всегда говорят: «Я по запаху слышу, что ты пришла». (Улыбается.) А на самом деле это молекула прилетела.


Я люблю такие женские трюки, когда женщина может, не проронив ни слова, заявить о себе очень громко. Когда о женской силе говорит ее сдержанность, а об уверенности в себе всё скажет спокойная улыбка. У женщин на самом деле такой арсенал средств, помимо того, что в косметичке! Самые сексуальные женщины — те, которые задорно смеются, а самые красивые глаза, которые смотрят с любовью. И какая разница, как ты выглядишь, если ты вокруг себя делаешь всех счастливыми?!

 
 
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Сегодня мы зашли в гости к телеведущей Люции Геращенко, которая будит страну в программе, название которой созвучно нашему проекту - «Наше утро».
 
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