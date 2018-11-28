На приём к представителю Администрации Президента Беларуси пришли пинчане с вопросами различного характера

Выездной прием граждан в Пинском районном исполнительном комитете 15 ноября провела первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальник управления письменных и электронных обращений Администрации Президента Республики Беларусь Кристина Поболь.



На прием записались шестеро пинчан. Вопросы, которые волновали граждан, были различного характера – они касались предоставления льготной пенсии, земельных споров с соседями, благоустройства дороги, предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, оказания социальной помощи, сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Уже решена проблема, на которую обратили внимание пинчане Александр Билиба и Антон Литвинчук, – приведена в порядок дорога на 3-м Долинском проезде в микрорайоне Верасы.

Пенсионерка Мария Каллаур попросила помощи в предоставлении путевки на оздоровление в санаторий «Ясельда». В эту здравницу существует большая очередь, а ехать в другие санатории женщина отказалась. Кристина Поболь пообещала взять вопрос на контроль и попробовать подключить Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Жительницу Пинска Нину Диковицкую беспокоит размещение под ее домом элеваторного узла. Как рассказала женщина, от этого в квартире образовывается сырость, доставляет неудобства и постоянный шум. По обращению пинчанки поручено создать межведомственную рабочую группу, которая выедет на место и детально разберется в ситуации.

На приеме некоторые граждане озвучили и такие проблемные вопросы, точку в которых может поставить только суд. Например, это касается земельных споров с соседями.

– Выездные личные приемы, которые проводит Администрация Президента, – это не разовая кампания, а системная работа с населением. К нам обращаются по самым разным вопросам, и, выезжая в регионы, мы хотим, чтобы гражданам было проще напрямую изложить свои проблемы. С другой стороны, организовывая выездные приемы, мы видим, как работает власть. Сегодня вопросы, в основном, были местного уровня. Таких, где необходимо решение на республиканском уровне, практически не было, – отметила Кристина Поболь.

Также первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальник управления письменных и электронных обращений Администрации Президента Республики Беларусь подчеркнула, что местная власть должна быть более внимательна к людям, более ответственно решать проблемы, с которыми они приходят, чтобы не было повторных обращений: «Есть и постоянные жалобщики, люди, которые жаловались и будут жаловаться. Но даже в их обращениях иногда есть рациональное зерно, и к ним надо прислушиваться. С ними тоже надо работать. Но, еще раз повторю, основная задача – чтобы вопросы, касающиеся компетенции местных органов власти, решались на местах».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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