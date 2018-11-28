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Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

29.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

Телеком-оператор velcom представил услугу «Облачный класс» – новое цифровое решение для школ, гимназий и лицеев, призванное обеспечить доступ ученикам к самому современному оборудованию и лицензионным программным продуктам. Проект впервые представлен на ITE-2018, международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании», которая проходит в Минске с 28 по 30 ноября 2018 года.

В рамках услуги «Облачный класс» учреждениям среднего образования вместо постоянно устаревающих компьютеров будут предоставляться так называемые «тонкие клиенты» – облегченные версии компьютеров белорусского производства без жестких дисков. Вся информация и программы размещаются «в облаке» – на серверах дата-центра velcom.

Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

Вместе с «тонкими» компьютерами velcom будет поставлять весь необходимый на уроке информатики комплект лицензионного программного обеспечения, включая пакет Office и другие программы, не требующие лицензирования, проводить первичную настройку оборудования и программного обеспечения, осуществлять обучение учителей информатики, а также оказывать полную сервисную поддержку оборудования и программного обеспечения на период эксплуатации. Кроме того, услугой предусмотрено регулярное обновление парка устройств, чтобы белорусские школьники могли пользоваться самыми современными технологиями, доступ к которым особенно важен в цифровую эпоху.

Основными преимуществами «Облачного класса» являются значительно более низкая стоимость, а также существенная экономия электроэнергии в сравнении со стационарными компьютерами. Стоимость одного готового рабочего места, включая моноблок, ресурсы дата-центра и лицензионное ПО, составляет всего 49 рублей.

Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

Партнером velcom по данному проекту выступает белорусская компания «БелБизнесЭВМ», работающая под брендом Tesla. Совместное развитие электронного образования в Беларуси предусмотрено подписанным стратегическим соглашением о сотрудничестве между двумя компаниями.

«velcom уделяет много внимания развитию облачных технологий и стремится внедрить их в различные сферы. Одна из наших миссий – способствовать развитию цифровой экономики, ИТ-сектора и, конечно, сферы образования. Мы хотим дать возможность белорусским школам использовать самые современные информационные технологии, чтобы повысить эффективность процесса обучения, сделать его более интерактивным и технологичным. При этом ученик в любой школе страны сможет пользоваться самыми актуальными программами – ведь доступ к «Облачному классу» может быть предоставлен всем учреждениям среднего образования», – отметил Роберт Дашян, заместитель генерального директора velcom по развитию корпоративного сегмента и ИКТ.

Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

В последнее время оператор velcom особое внимание уделяет развитию электронного образования в Беларуси, предоставляя школам доступ к использованию цифрового контента. Так, в рамках сотрудничества с платформой е-сервисов для школы Знай.бай реализуется нескольких проектов по обеспечению школ и других учреждений образования интернет-доступом к образовательным сервисам и ресурсам по специальным «школьным» тарифам.

Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

Кроме того, в 2018 году velcom совместно с Министерством образования Республики Беларусь и TEDxMinsk запустили конкурс инновационных проектов velcom YOUTH для школьников старших классов, в основе которого – использование современных телекоммуникационных каналов для интерактивного взаимодействия с участниками.

Облачные решения для образования: velcom обеспечит школы «тонкими» компьютерами и лицензионным ПО

 
Теги: Минск
 
 
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Телеком-оператор velcom представил услугу «Облачный класс» – новое цифровое решение для школ, гимназий и лицеев, призванное...
 
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