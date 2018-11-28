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Как люкс, но дешевле. Визажист показывает, как сделать красивый макияж с помощью бюджетной косметики
Визажист
Напоминаем о прошлых «хитовых» выпусках:
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Как люкс, но дешевле. Визажист показывает, как сделать красивый макияж с помощью бюджетной косметики
Что из косметики можно купить подешевле и не прогадать, как наносить эти средства, чтобы получить результат не хуже люкса - в этом выпуске.
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