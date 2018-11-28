Как люкс, но дешевле. Визажист показывает, как сделать красивый макияж с помощью бюджетной косметики

Визажист Алеся Волкова — ценитель косметики класса люкс. Но сегодня она сделает макияж только с помощью бюджетной косметики, которая относится к категории масс-маркета. Что из косметики можно купить подешевле и не прогадать, как наносить эти средства, чтобы получить результат не хуже люкса, — в этом выпуске.

Напоминаем о прошлых «хитовых» выпусках: здесь Алеся показала, как сделать абсолютно незаметный, но подчеркивающий достоинства макияж, а тут сделала обзор белорусской косметики.