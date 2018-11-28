«Они ему дороже, чем я?!» Почему мужчина защищает не любимую, а семью и друзей, объясняет психолог

Психолог Юлия Костюк приводит несколько случаев из своей практики, когда ближайшее окружение мужчины не принимало его любимую женщину, и рассказывает, что с этим делать.



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«Несмотря на мои протесты и возмущения, муж все-таки поехал к ним на свадьбу! А они ему прямо сказали, что не готовы видеть у себя на празднике меня, его жену. Потому что им нравилась и нравится его бывшая! Я не переживала особо, когда они просто вместе собирались без меня: мне есть чем себя занять, пока муж встречается со своим братом и его семьей. Но свадьба! Если честно, я думала, он меня поддержит… А так получается, ему дороже они, чем я, женщина, которая родила ему ребенка и каждый вечер ложится с ним в постель!..»

«Его мама меня сразу невзлюбила. Она не ходит к нам в гости, игнорирует все мои попытки с ней общаться. Мне жалко моего маленького сына, которому нужно как-то объяснять, почему бабушка не хочет с нами видеться… Не представляю себе, что я сделала не так! И что мне делать в этой ситуации?..»

«В самый первый раз, когда я только попала в его компанию, его друзья дали мне ясно понять, что мне там не место. Они все довольно состоятельные, добившиеся карьерных высот люди, а я человек не амбициозный и простой. И молодого человека своего считаю таким же. Да, у него высокая должность, но это компания его отца, и он говорит, что его это вполне устраивает… Сейчас, когда заходит речь о том, чтобы нам жить вместе, друзья ему прямым текстом говорят, что это ошибка. Что я ему не пара. Что ему нужна яркая, энергичная и стремящаяся к большему девушка… Не понимаю, что его держит рядом с такими друзьями? И разве он не видит, что они откровенно мне хамят? Почему он меня не защищает?..»



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Когда в семью (или в любую другую устоявшуюся общность) приходит новый человек, это всегда влияет на те процессы, которые происходят внутри нее. Приходится менять привычный ритм и режим жизни, подстраиваясь под особенности нового «элемента» или подстраивая его под себя. Далеко не всегда этот процесс протекает гладко и безболезненно.

Особенно сильно на это влияют семейные и культурные традиции, личностные особенности всех членов «многоугольника», принятые ими ранее нормы и правила, а также внутренняя обстановка в семье или общности.

Если говорить о семье, то эти ситуации знакомы многим по классическим противостояниям свекрови и невестки, зятя и тещи. Однако нередко проблемы начинаются задолго до заключения брака, и участниками конфликтов в этом случае, как мы видим из историй моих клиентов, могут быть не только члены семей, но и друзья, знакомые и даже домашний персонал.

Почему человека не принимают, почему партнер предпочитает не вставать на защиту своей второй половины, что с этим делать и можно ли это предотвратить?

Ответы нужно искать в самых разных сферах жизни человека: в его умении коммуницировать, способности «встраиваться» в различные социальные группы, уверенности в себе, наличии внутренней точки опоры (способности проживать непростые ситуации), в его картине мира, где, например, все изначально могут быть «назначены» врагами и недостойными доверия людьми.

Выходит, одной-единственной причины, по которой отношения с окружением партнера не складываются, просто не может быть. Более того, все эти причины относятся как к «непринятому», так и к «непринимающему» человеку или группе людей.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда молодая жена предприняла много попыток наладить отношения со свекровью. Первичной причиной нежелания свекрови идти на контакт оказалась личная, очень болезненная история, произошедшая несколько лет назад между ней и бабушкой молодой жены. Узнав об отношениях сына с внучкой обидчицы, женщина изначально была настроена против этого брака. Невестка, не зная истинных мотивов, продолжала настаивать на общении со свекровью, игнорируя ее чувства, чем, естественно, только усугубила ситуацию.



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А в истории с девушкой, которую не принимала компания мужа, выяснилось, что в первый же день знакомства она довольно настойчиво и даже агрессивно настаивала на том, что ее позиция «отсутствия чрезмерных амбиций» более правильная. Конечно, это вызвало непринятие в компании.

До определенного момента эта девушка не осознавала, что ее общение с друзьями молодого человека выглядело как нападение на их ценности и интересы. Кстати, гораздо позже ей стало очевидно, что на самом деле ей было очень неловко и неуютно в компании дорого одетых, рассказывающих о многочисленных поездках и новых модных книгах людей. Ей стоило больших усилий понять, что на самом деле она сильно расстраивается из-за того, что не может позволить себе такой жизни…

Именно из-за этого неосознанного желания она вступала в невидимую для самой себя войну с теми, у кого есть то, о чем она не могла даже мечтать…

В поиске ответа на вопрос о том, почему молодой человек не встал на защиту, выяснилось, что это был далеко не первый случай игнорирования с его стороны желаний и просьб партнерши. Но она предпочитала этого не замечать до тех пор, пока это не стало слишком болезненным для нее переживанием.

Людям свойственно искать причины в ком-то другом. И порой эта тактика дает неплохой результат. Однако не в том случае, когда мы хотим создать крепкий и устраивающий обоих союз. Если между двумя людьми случилось непонимание и недовольство, всегда полезно оценить прежде всего свой вклад в эту ситуацию… И, как во многом другом, здесь намного проще предотвратить, чем через какое-то время искать «место поломки»…

Чтобы избежать или снизить вероятность таких ситуаций, даем несколько рекомендаций, которые будут особенно полезны парам, настроенным на долгие отношения.



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1. Очень полезно еще на стадии установления отношений между партнерами побывать в кругу родительской семьи каждого из них

Важно посетить не только торжественные застолья, но и понаблюдать за родственниками партнера, да и за самим партнером, в обычной, повседневной жизни. Полезно обратить внимание на отношение родителей друг к другу, да и ко всем остальным членам семьи. Если в семье есть люди, интересы которых принято ущемлять, можно сделать выводы о том, что с вами ситуация может повториться, ведь такая форма коммуникации здесь уже практикуется.

Понять обстановку в семейной системе отлично помогает беседа об их традициях. Например, можно задать вопрос предполагаемым будущим родственникам о том, как они начинали свою семейную жизнь, как складывались их отношения с семьей родителей, как бы они описали «правильную жену/правильного мужа» или «счастливую семью». Ответы на эти вопросы помогут сделать выводы о том, насколько видение одной семьи совпадает с представлениями другой.

2. Не стоит стесняться задавать вопросы друг другу

Часто молодые люди, а нередко и те, кто вступает в брак повторно, предпочитают до свадьбы «сохранить лицо», чтобы не показаться меркантильными, излишне любопытными или слишком дотошными. К сожалению, эта тактика приводит к тому, что главные сюрпризы о своей второй половинке и ее семье люди узнают, когда уже есть штамп в паспорте, совместное имущество или дети. Нужно помнить о том, что скромность такого рода и маска чрезмерной вежливости могут сыграть злую шутку со всеми членами семьи.

3. Опасно полагаться на то, что человек изменится после заключения брака

Если мама мужа или брат жены изначально выказывают недовольство или антипатию, позволяют себе грубые высказывания или неприятные шутки, а партнер не вмешивается в ситуацию, то штамп в паспорте вряд ли изменит их отношение. В этом случае важно задавать прямые вопросы своему партнеру о поведении его родственников и говорить о своем отношении к этой ситуации. А особенно — к позиции невмешательства партнера во время агрессивных выпадов его родственников.

Для этого нужно прежде всего себе честно ответить на вопрос: действительно ли и насколько сильно это меня беспокоит? Люди склонны сначала говорить, что им все равно, хотя на самом деле это совсем не так.