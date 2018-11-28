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Volvo и Luminar готовят передовые лидары для беспилотников, работающие на дистанции до 250 метров
Компании Volvo и Luminar, ведущий стартап по разработке сенсоров для беспилотных автомобилей, представили в Лос-Анджелесе новую версию лидара, обладающую улучшенными характеристиками распознавания объектов.
Разработчики полагают, что дальнейшее совершенствование устройств, использующих лазерные импульсы для обнаружения и распознавания объектов на дальней дистанции, позволит беспилотным автомобилям безопасно передвигаться в сложной дорожной обстановке на более высоких скоростях.
Благодаря новым датчикам Luminar, разработанным совместно с Volvo, автономные автомобили смогут лучше распознавать различные позы пешеходов в пространстве, в том числе определяя руки и ноги. Новая технология отличается высокой разрешающей способностью и позволяет обнаруживать объекты на расстоянии до 250 м — в Volvo подчеркивают, что это гораздо дальше, чем у любых других лидаров, доступных в настоящее время.
Ранее в этом году Volvo приобрела долю в Luminar через собственный инвестиционный фонд, работающий с многообещающими технологическими стартапами. А в сентябре шведы представили
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Компании Volvo и Luminar, ведущий стартап по разработке сенсоров для беспилотных автомобилей, представили новую версию лидара с улучшенными характеристиками...
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