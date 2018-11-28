БЖД назначила более сотни дополнительных поездов на праздники

В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по маршрутам: Минск—Москва—Минск, Минск—Санкт-Петербург—Минск, Москва—Брест—Москва, Санкт-Петербург—Брянск, Гомель—Сновск—Гомель, Минск—Вильнюс—Минск.
В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будет курсировать 120 дополнительных поездов на традиционно популярных направлениях: Минск—Гомель, Минск—Брест, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Витебск—Могилев, Витебск—Брест, Могилев—Гомель, Мозырь (ст. Козенки) – Минск, сообщили в пресс-центре БЖД.
Информацию о времени отправления поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.