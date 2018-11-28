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Как сохранить исторические кварталы Минска?

29.11.2018 07:43 — Разное | UDF  
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Тракторный поселок. Фото: reb.by
Осмоловка, Тракторный поселок, Пролетарка, Войсковая улица и другие столичные кварталы, построенные в 40-х годах прошлого века, в любой момент могут исчезнуть с карты Минска. И в этом отчасти виноваты сами минчане.


Столкновение мировоззрений

В Минске не так много районов, сохранивших дух и самобытность середины прошлого века, но и они сейчас находятся под угрозой сноса. Бюджетные деньги идут на капитальный ремонт безликих панелек и хрущевок, но не на реконструкцию исторических кварталов.

Происходит это во многом потому, что люди принимающие решение о дальнейшем развитии города имеют совсем другое мировоззрение и не считают, что послевоенная застройка имеет какую-то ценность.

— В системе ценностей городских чиновников нет места сохранению исторических кварталов. У них совсем другие вещи в приоритете — достижение социально-экономических показателей, плотности населения, доступности транспорта, но не вопросы культуры и сохранения исторической памяти, — рассказал на публичной дискуссии «Исторические кварталы Минска» архитектор Вадим Глинник.

Это касается не только чиновников, но и большинства минчан, считают эксперты. Виной тому чрезвычайно бурный рост столицы Беларуси.

Как сохранить исторические кварталы Минска?

Осмоловка. Фото: euroradio.fm

— После войны в Минске жило всего около 100 тысяч человек, но уже через поколение население выросло почти 2 млн жителей. Люди, которые переехали в Минск в 70-80-х годах, не видят ценности в двухэтажных домах послевоенной постройки,— рассказывает культуролог, активист местного сообщества Тракторного поселка Максим Жбанков.

По его словам, после войны и сталинских репрессий, в Беларуси практически не осталось интеллектуалов, которые могли бы защитить культурное наследие.

Как сохранить исторические кварталы Минска?

Фото: https://maxim-nm.livejournal.com/

С ним согласен и заместитель председателя ОО «Белорусский союз архитекторов», член-корреспондент Международной академии архитектуры Михаил Гаухфельд.

— Я застал период, когда весь центр Минска, согласно Генплану, шел под снос. Это был конец 60-х – начало 70-х годов. Были уже утверждены соответствующие документы. Но, к счастью, нашлись люди, которые все-таки смогли переломить ситуацию и сохранить то, что мы сейчас имеем, — рассказывает Гаухфельд.

Также и сегодня городские власти сносят исторические здания и районы, целенаправленно превращают жилые дома в трущобы, официально разрешив утеплять отдельные квартиры теплошубами, считает эксперт. Все это происходит с молчаливого согласия большинства минчан.


Мода на историю

Однако эту ситуацию можно изменить, считают эксперты. Для этого людям, которым не все равно, просто надо быть активными.

— Хотел бы напомнить, что история художеств началась с того, что один человек 300 лет назад заинтересовался античными памятниками —появился текст… Один, другой… Появилась мода на античность и из этого выросла реставрация, которую мы сегодня знаем, — говорит Максим Жбанков.

Так и сегодня, если люди будут инициировать дискуссию, писать петиции, ходить на общественные слушания, писать книги и статьи об истории Минска — постепенно изменится и мнение жителей Минска, и отношение городских властей, уверены эксперты.

— Нам уже удалось немало. Если Осмоловку хотели снести, то сейчас благодаря усилиям небольшой группы людей сносить уже не собираются и в планах ремонт всех 40 домов этого квартала, — рассказывает архитектор Роман Забелло.

Ситуация с Тракторным поселком сложнее. Там многие здания в гораздо худшем состоянии, чем в Осмоловке. Чтобы их сохранить необходимо гораздо больше средств, которых в ближайшее время в казне города не предвидится.

— Необходимо привлекать инвесторов. Однако, сегодня бизнес, как правило, не склонен вкладывать деньги в восстановление исторических зданий. Инвестору проще и дешевле снести и построить новое здание, — считает Михаил Гаухфельд.

Впрочем, если изменится общественное мнение — изменится и отношение инвесторов. Нужно предлагать не просто старое здание, а его историю. Желательно в сцепке с туризмом. Если будет мода на историю, то инвестору будет выгоднее вложить деньги в реконструкцию, чем снести и построить новое. Во всем мире кафе, бутики и рестораны, находящиеся в старом городе, в разы прибыльнее, чем в новостройках.

 
Теги: Минск
 
 
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