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В Грузии объявили итоги президентских выборов – победила 66-летняя Зурабишвили

29.11.2018 09:06 — Разное | Ежедневник  
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В Грузии объявили итоги президентских выборов – победила 66-летняя Зурабишвили

фото: bbc.com

ЦИК Грузии обработал 99,7% бюллетеней и объявил о том, что победителем во втором туре выборов стала независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта».

За  Саломе Зурабишвили отдали свои голоса 59,56%, передает РБК. Ее соперник, кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получил 40,44% голосов. Результаты выборов совпадают с данными exit poll, которые также свидетельствовали о победе Зурабишвили. 

Всего во втором туре выборов, который состоялся 28 ноября, за победу боролись 25 кандидатов. По результатам первого тура Зурабишвили набрала 38,66% голосов, Вашадзе отставал от нее менее чем на 1%. ​Явка во втором туре составила 56,23% избирателей.

Зурабишвили 66 лет, она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, вынужденных покинуть Грузию в 1921 году. Зурабишвили построила успешную дипломатическую карьеру - работала в посольствах Франции в Италии и США. В 2003 году стала послом Франции в Грузии, год спустя возглавила МИД Грузии.

Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз. 

В 2005 году Зурабишвили ушла в политику и создала собственное оппозиционное движение. В 2010 году стала главой комиссии Совета безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана, в 2016-м была избрана в парламент Грузии.​

Зурабишвили награждена национальным орденом Чести Французской Республики и орденом Почетного легиона Франции и др. Она дважды была замужем, сейчас находится в статусе вдовы. От первого брака с эмигрантом ирано-грузинского происхождения у Зурабишвили есть двое детей. Сын проживает в Нью-Йорке и работает в миссии ООН. Дочь ведет спортивные передачи на одном из французских телеканалов, сообщает РИА Новости.

 
 
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ЦИК Грузии обработал 99,7% бюллетеней и объявил о том, что победителем во втором туре выборов стала независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией...
 
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