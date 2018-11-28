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В Грузии объявили итоги президентских выборов – победила 66-летняя Зурабишвили
29.11.2018 09:06 — Разное | Ежедневник
фото: bbc.com
ЦИК Грузии обработал 99,7% бюллетеней и объявил о том, что победителем во втором туре выборов стала независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта».
За Саломе Зурабишвили отдали свои голоса 59,56%, передает
Всего во втором туре выборов, который состоялся 28 ноября, за победу боролись 25 кандидатов. По результатам первого тура Зурабишвили набрала 38,66% голосов, Вашадзе отставал от нее менее чем на 1%. Явка во втором туре составила 56,23% избирателей.
Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз.
Зурабишвили награждена национальным орденом Чести Французской Республики и орденом Почетного легиона Франции и др. Она дважды была замужем, сейчас находится в статусе вдовы. От первого брака с эмигрантом ирано-грузинского происхождения у Зурабишвили есть двое детей. Сын проживает в Нью-Йорке и работает в миссии ООН. Дочь ведет спортивные передачи на одном из французских телеканалов, сообщает
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ЦИК Грузии обработал 99,7% бюллетеней и объявил о том, что победителем во втором туре выборов стала независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией...
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