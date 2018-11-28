Беларуские IT-компании купили ПК и мебель для нового компьютерного класса в БГУ

Беларуские университеты не очень богатые, так что технические обновления в них затягиваются на годы. Например, кафедре экономической информатики БГУ не помешал бы новый компьютерный класс − и ей на помощь пришли айтишники. Десять IT-компаний объединились и вместе закупили всё необходимое оборудование, на котором будут обучать студентов, пишет dev.by.

Подробнее о проекте рассказал его инициатор, заведующий кафедрой Дмитрий Марушко. По его словам, реализация заняла около полугода. IT-компании предоставили необходимые ПК, планшеты, а также дали денег на мебель и другие аксессуары. Дмитрий перечислил компании, которые помогли реализовать проект − они все резиденты ПВТ: Wargaming, Apalon, GP Solutions, Banuba Development, Seavus, Easybrain, WorkFusion, TCP-SOFT, HiQo Solutions и «БАЙТЕХ».

Марушко утверждает, что новый класс − один из лучших в БГУ по производительности. А назначение у него очевидное − «для освоения студентами современного ПО». Также в благодарность компания некоторые проекты студенты кафедры будут реализовывать совместно с ними − например, уже точно известно о сотрудничестве в этом вопросе с WorkFusion. Так айтишники смогут как можно раньше найти себе талантливого сотрудника и забрать его раньше других.