«Гладиатор» вернулся! В Лос-Анджелесе показали новый пикап на базе Jeep Wrangler

В свое время пикапы в производственной программе Jeep присутствовали на протяжении нескольких десятилетий, а последний грузовичок марки покинул конвейер в 1992 году — это была модель Comanche. И вот накануне открытия автошоу в Лос-Анджелесе рассекречен новый среднегабаритный пикап Gladiator с двухрядной кабиной.





К слову, еще в 2005 году Jeep показал концептуальный пикап под историческим именем Gladiator и с тех пор американцы неоднократно возвращались к «грузовой» теме, создавая различные концепты и шоу-кары.

В итоге, возродить серийный пикап в Jeep смогли только сейчас — после дебюта Wrangler нового поколения (серия JL) в прошлом году. При длине 5,54 м Gladiator оказывается на добрых 79 см крупнее пятидверного Wrangler, колесная база у пикапа растянулась на 49 см (до 3,5 м).





Длина грузовой площадки достигает 1,52 м, по паспорту Gladiator способен увезти до 725 кг груза, а масса буксируемого прицепа — до 3,75 тонны. Как и новый Wrangler, пикап Jeep располагает съемными дверями и откидным лобовым стеклом, съемной жесткой крышей или тканевым верхом.





В США Gladitaor появится в продаже летом 2019 года и только с одним двигателем — 3,6-литровым V6, развивающим 285 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. В 2020 году в гамме ожидается трехлитровый дизельный V6 с отдачей 260 сил и 650 Нм. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат».





Типов полного привода предусмотрено два: Command-Trac с жестким подключением переднего моста и двухступенчатой раздаточной коробкой с передаточным числом понижающей передачи 2,72:1 и Rock-Trac с автоматически подключаемым полным приводом, передаточным число демультипликатора 4,0:1 и дифференциалами с «честными» блокировками на переднем и заднем мостах.





На европейском рынке Gladiator ожидается в середине 2020 года, причем с двумя «четверками» на выбор — двухлитровой бензиновой или турбодизелем объемом 2,2 л. Производство пикапа освоено на том же заводе концерна Fiat Chrysler в Толидо (штат Огайо), где прежде выпускался прежний Wragnler.