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Приложение «Финансы TUT.BY»: лучше, удобнее и доступнее

29.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Встречайте обновленную Android-версию приложения «Финансы TUT.BY»! Ваш мобильный финансовый помощник стал еще умнее. Мы прислушались к вашим пожеланиям, улучшили функции и повысили стабильность работы приложения. Вас ждет удобный конвертер валют по лучшему курсу, денежные переводы между картами Visa и Mastercard любых банков страны, мгновенный звонок в банк. Что еще? Читайте в нашем обзоре.

Денежные переводы стали еще удобнее

Денежные переводы возможны между картами Visa и Mastercard любых банков Беларуси, а с карт МТБанка — на карты, выпущенные в странах СНГ.

Чтобы сделать перевод, достаточно знать:

  • номер карты-отправителя, срок ее действия и код доступа CVV/CVC, который находится на оборотной стороне карты;
  • номер карты получателя.

Вы всегда будете знать стоимость перевода до начала операции. Размер комиссии появится на экране, после того, как вы введете данные карт отправителя и получателя, а также сумму перевода.

Чтобы обеспечить безопасность вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure.


Конвертер валют по лучшему курсу

Теперь конвертировать валюту можно не только по курсам Нацбанка, но и по лучшему реальному курсу в обменниках вашего города. Также для этой функции можно выбирать конкретные банки. Таким образом, можно сделать расчет по лучшим курсам необходимого банка.


Оперативное обновление данных

В приложении сразу же обновляется информация при появлении либо закрытии новых отделений/банкоматов (изменений филиальной сети банков) либо изменении режимов работы, телефонов, услуг и т.д. Изменения мы отслживаем ежедневно.

Мгновенный звонок в банк

Просто кликните на номер интересующего отделения и вызов будет сразу же произведен.


Решайте финансовые вопросы быстро и легко вместе с «Финансы TUT.BY»!

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Теги: Курсы валют
 
 
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