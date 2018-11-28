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Приложение «Финансы TUT.BY»: лучше, удобнее и доступнее
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Денежные переводы стали еще удобнее
Денежные переводы возможны между картами Visa и Mastercard любых банков Беларуси, а с карт МТБанка — на карты, выпущенные в странах СНГ.
Чтобы сделать перевод, достаточно знать:
Вы всегда будете знать стоимость перевода до начала операции. Размер комиссии появится на экране, после того, как вы введете данные карт отправителя и получателя, а также сумму перевода.
Чтобы обеспечить безопасность вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure.
Конвертер валют по лучшему курсу
Теперь конвертировать валюту можно не только по курсам Нацбанка, но и по лучшему реальному курсу в обменниках вашего города. Также для этой функции можно выбирать конкретные банки. Таким образом, можно сделать расчет по лучшим курсам необходимого банка.
Оперативное обновление данных
В приложении сразу же обновляется информация при появлении либо закрытии новых отделений/банкоматов (изменений филиальной сети банков) либо изменении режимов работы, телефонов, услуг и т.д. Изменения мы отслживаем ежедневно.
Мгновенный звонок в банк
Просто кликните на номер интересующего отделения и вызов будет сразу же произведен.
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