В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия

Постановление сегодня было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. Согласно ему, в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности включат общества с ограниченной ответственностью «Мебельный полюс», «Суперпак компани» и «ЭкспрессОснова».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.