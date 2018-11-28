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В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия

29.11.2018 09:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия
Фото из открытых источников

Постановление сегодня было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. Согласно ему, в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности включат общества с ограниченной ответственностью «Мебельный полюс», «Суперпак компани» и «ЭкспрессОснова».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В концерне «Беллесбумпром» функционирует около 50 организаций различных форм собственности. 

В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия
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Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 от 27 ноября 2018 года.
 
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