Оперативная информация с 06-00 часов 28.11.2018 до 06-00 часов 29.11.2018 г.
На территории области произошло 2 пожара, пострадал 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
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СЛУЖБА 101: пожар в д. Микулевщина Сморгонского района
29.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Оперативная информация с 06-00 часов 28.11.2018 до 06-00 часов 29.11.2018 г.
На территории области произошло 2 пожара, пострадал 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар в жилом доме с пострадавшим
28.11.2018 в 08-49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Се́рвечь Кореличского района. В результате уничтожено имущество, повреждены перекрытие и стены. При самостоятельном тушении пожара получила ожоги 1-2 степени лица, груди и правой кисти хозяйка 1954 г.р, которая госпитализирована. Состояние средней степени тяжести. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи.
Пожар здания насосной станции
28.11.2018 в 13-31 поступило сообщение о пожаре здания насосной станции в д. Микулевщина Сморгонского района. В результате уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.
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Оперативная информация с 06-00 часов 28.11.2018 до 06-00 часов 29.11.2018 г. На территории области произошло 2 пожара, пострадал 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности...
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