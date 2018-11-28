СЛУЖБА 101: пожар в д. Микулевщина Сморгонского района

Оперативная информация с 06-00 часов 28.11.2018 до 06-00 часов 29.11.2018 г.

На территории области произошло 2 пожара, пострадал 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.





Пожар в жилом доме с пострадавшим

28.11.2018 в 08-49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Се́рвечь Кореличского района. В результате уничтожено имущество, повреждены перекрытие и стены. При самостоятельном тушении пожара получила ожоги 1-2 степени лица, груди и правой кисти хозяйка 1954 г.р, которая госпитализирована. Состояние средней степени тяжести. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи.

Пожар здания насосной станции

28.11.2018 в 13-31 поступило сообщение о пожаре здания насосной станции в д. Микулевщина Сморгонского района. В результате уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь