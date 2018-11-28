Вячеслав Костиков: Как не повторить уроки прошлого?

Борьба за мировое господство, передел границ, соперничество крупных держав, идейная и национальная нетерпимость, амбиции лидеров – всё это остаётся на повестке дня современной мировой политики. И приходится согласиться: страны, их лидеры и сами народы снова и снова оказываются неспособными извлекать уроки из трагических событий собственной и мировой истории.
Россия – в числе таких стран. Более того: мы не извлекли уроков из целого столетия, из всего ХХ в. Почти целый год в России шла дискуссия по поводу 100-летия Октябрьской революции 1917 г. Великая она или не великая? Пересчитав людские и материальные потери, взвесив трагические последствия, историки всё же сошлись во мнении, что революция была не Великой Октябрьской, а просто революцией. Что цели, которые провозглашали «борцы за народное счастье», так и не были достигнуты.
Но исторических уроков мы, похоже, так и не извлекли. Потрёпанные призраки коммунизма всё ещё витают над нашей страной – и в высоких сферах власти, и в народном бытовом сознании. Всё ещё сильна вера в то, что вот-вот само по себе наступит светлое будущее, что мы-то ух какие молодцы, но вот внешние недруги не дают нам осуществить благородные замыслы. Коммунисты, приведшие страну к развалу, всё ещё остаются второй по массовости партией и активничают на выборах. Всё ещё популярна теория заговора против нашей страны.
Куда нас привели?
Не полностью осознана трагедия Гражданской войны. Цифры благодаря открытым после 1991 г. архивам известны: материальный ущерб – 50 млрд золотых рублей и 15 млн жертв. Но в глубинах российского общества всё ещё тлеют угли Гражданской войны. Революционный лозунг «Отнять и поделить» остаётся одним из самых популярных в народе. Не изжит соблазн натравливать одну часть населения на другую. Бедных на богатых, малограмотных на интеллигенцию, согласных с властью на несогласных с ней, консерваторов на либералов, ура-патриотов на тех, у кого кроме показного патриотизма есть и иные ценности.
Последствия такого натравливания хорошо известны: после 1917 г. наименее грамотная, неразвитая и озлобленная часть населения – безграмотные крестьяне, солдаты и городские низы – уничтожили, оттеснили на обочину жизни или изгнали из страны тех, кто составлял культурную, техническую и научную элиту. В течение всех последующих десятилетий страной управляли «партийные выдвиженцы» (вступившие в партию большевиков шариковы и швондеры), не имеющие ни малейшего представления об истории и её уроках. Пришедшая им на смену новая советская номенклатура дала нам целую плеяду «выдающихся деятелей партии и правительства»: Хрущёв, Микоян, Каганович, Берия, Маленков, Щербаков, Суслов, Черненко, Брежнев. И куда они нас привели?
Сегодня страной вроде бы управляют люди с приличным образованием. Но понимания, что такое Гражданская война и каковы её истоки, похоже, нет. Гражданская война – это не только «человек с ружьём», не только «неуловимые мстители». Гражданская война начинается с социальной несправедливости и идущих вслед за ней агрессии и насилия. Вначале такая агрессия проявляется в быту, потом переходит на улицу, в школу, тлеет в сфере спорта, задевает культуру… и наконец выплёскивается в политику.
Сегодня о дефиците справедливости не говорит только бездушный. О нём всё громче кричат регионы. И мы видим его на каждом шагу: в магазине, в кошельке, в школе, в больнице, на отдыхе, при покупке лекарств, в обустройстве нашего дома, улиц и дворов. Разрыв благосостояния просто поражает. Общий размер богатства 30 тыс. самых состоятельных россиян приближается к 500 млрд долларов. А у подавляющего числа «остальных» в кармане, как говорят в народе, вошь на аркане. Бедные слои населения уже неспособны платить даже за услуги ЖКХ. Задолженность превысила 500 млрд рублей. А тарифы всё растут. И как обещает правительство – будут расти.
И снова, как в преддверии революции и Гражданской войны, «верхи» опять не видят и не понимают, как живут «низы». Отсюда нежелание вводить прогрессивный подоходный налог для сверхбогатых, облагать налогом крупные наследства. Отсюда призывы ублажить народ «макарошками», отнять заработанные крохи у самозанятых. Отсюда же «благородные жесты» министров, обещающих народу прибавку зарплаты в 100 руб. Власть продолжает рассказывать народу сказки о «средней зарплате». А между тем школьницы снова ходят в школу в старых кофточках, а мальчишки – в стоптанных башмаках. Поражает недальновидность элиты: опасаясь «улицы» и увозя капиталы и детей за границу, она тем не менее ничего не делает, чтобы укротить аппетиты «дворцов» и демонстративное потребление избранных.
Чьи уроки не выучены
Прошедшее столетие оставило целые залежи невыученных уроков. Об одних сегодня можно говорить свободно. Об уроках коллективизации, об ограблении деревни, о цене индустриализации и войны. Вполголоса говорят об уроках сталинских репрессий, о политических процессах, о системе подневольного труда. Крайне неохотно наше телевидение рассказывает о том, как в России искоренялась свобода, как уничтожались партии и оппозиция, как закрывались неугодные большевикам газеты, как ставилась на службу власти культура, как переписывалась и искажалась история. Мы почти ничего не знаем о том, что значительная часть наших крупных заводов была построена с помощью американских инженеров. В условиях нынешней изоляции нам хочется поддержать миф о том, что мы всё сделали сами. И уж совсем неохотно наши пропагандисты говорят о том, насколько чреватой негативными последствиями оказалась послевоенная политика насаждения «советской модели развития» в странах Восточной Европы. Вместо трезвых оценок мы продолжаем обижаться на то, что там не в должной мере чтут памятники советских времён.
Мы до сих пор очень не любим говорить о пагубности внешнеполитических амбиций советского руководства. А ведь именно они привели СССР к отчуждению от тех стран, которые в силу давних исторических связей испытывали к нам и политическую, и культурную близость. Где они теперь, эти страны? По большей части в Европейском союзе и в НАТО.
* * *
В СССР комсомольцы очень любили закладывать памятные письма-капсулы с рассказом о своих великих делах. Недавно в связи со 100-летием Ленинского комсомола на заводе «Красная заря» в Петербурге вскрыли одну из таких капсул. И что же там прочли постаревшие комсомольцы? «Наше время было и прекрасным, и трудным. Трудным – потому, что каждый час империализм готовит против нас войну. Прекрасным – потому, что мы своими руками строим счастье для грядущих поколений. Мы счастливы тем, что с каждым днём всё больше людей Земли встают под знамёна марксизма-ленинизма».
Капсула с письмом пролежала в земле 50 лет. Приблизились ли мы за это время к счастью? И главное: научились ли чему-нибудь? Осознали ли, что миру нужно демонстрировать не военные парады, а умную голову? Но, может быть, в первую очередь – достойную жизнь народа.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции