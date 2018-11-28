Вячеслав Костиков: Как не повторить уроки прошлого?

Борьба за мировое господство, передел границ, соперничество крупных держав, идейная и национальная нетерпимость, амбиции лидеров – всё это остаётся на повестке дня современной мировой политики. И приходится согласиться: страны, их лидеры и сами народы снова и снова оказываются неспособными извлекать уроки из трагических событий собственной и мировой истории.

Россия – в числе таких стран. Более того: мы не извлекли уроков из целого столетия, из всего ХХ в. Почти целый год в России шла дискуссия по поводу 100-летия Октябрьской революции 1917 г. Великая она или не великая? Пересчитав людские и материальные потери, взвесив трагические последствия, историки всё же сошлись во мнении, что революция была не Великой Октябрьской, а просто революцией. Что цели, которые провозглашали «борцы за народное счастье», так и не были достигнуты.

Но исторических уроков мы, похоже, так и не извлекли. По­трёпанные призраки коммунизма всё ещё витают над нашей страной – и в высоких сферах власти, и в народном бытовом сознании. Всё ещё сильна вера в то, что вот-вот само по себе наступит светлое будущее, что мы-то ух какие молодцы, но вот внешние недруги не дают нам осуществить благородные замыслы. Коммунисты, приведшие страну к развалу, всё ещё остаются второй по массовости партией и активничают на выборах. Всё ещё популярна теория заговора против нашей страны.

Куда нас привели?

Не полностью осознана трагедия Гражданской войны. Цифры благодаря открытым после 1991 г. архивам известны: материальный ущерб – 50 млрд золотых рублей и 15 млн жертв. Но в глубинах российского общества всё ещё тлеют угли Гражданской войны. Революционный лозунг «Отнять и поделить» остаётся одним из самых популярных в народе. Не изжит соблазн натравливать одну часть населения на другую. Бедных на богатых, малограмотных на интеллигенцию, согласных с властью на несогласных с ней, консерваторов на либералов, ура-патриотов на тех, у кого кроме показного патриотизма есть и иные ценности.

Последствия такого натравливания хорошо известны: после 1917 г. наименее грамотная, неразвитая и озлобленная часть населения – безграмотные крестьяне, солдаты и городские низы – уничтожили, оттеснили на обочину жизни или изгнали из страны тех, кто составлял культурную, техническую и научную элиту. В течение всех последующих десятилетий страной управляли «партийные выдвиженцы» (вступившие в партию большевиков шариковы и швондеры), не имеющие ни малейшего представления об истории и её уроках. Пришедшая им на смену новая советская номенклатура дала нам целую плеяду «выдающихся деятелей партии и правительства»: Хрущёв, Микоян, Каганович, Берия, Маленков, Щербаков, Суслов, Черненко, Брежнев. И куда они нас привели?

Сегодня страной вроде бы управляют люди с приличным образованием. Но понимания, что такое Гражданская война и каковы её истоки, похоже, нет. Гражданская война – это не только «человек с ружьём», не только «неуловимые мстители». Гражданская война начинается с социальной несправедливости и идущих вслед за ней агрессии и насилия. Вначале такая агрессия проявляется в быту, потом переходит на улицу, в школу, тлеет в сфере спорта, задевает культуру… и наконец выплёскивается в политику.

Сегодня о дефиците справедливости не говорит только бездушный. О нём всё громче кричат регионы. И мы видим его на каждом шагу: в магазине, в кошельке, в школе, в больнице, на отдыхе, при покупке лекарств, в обустройстве нашего дома, улиц и дворов. Разрыв благосостояния просто поражает. Общий размер богатства 30 тыс. самых состоятельных россиян приближается к 500 млрд долларов. А у подавляющего числа «остальных» в кармане, как говорят в народе, вошь на аркане. Бедные слои населения уже неспособны платить даже за услуги ЖКХ. Задолженность превысила 500 млрд рублей. А тарифы всё растут. И как обещает правительство – будут расти.

Вячеслав Костиков: С какой ноги встаёт народ? Подробнее

И снова, как в преддверии революции и Гражданской войны, «верхи» опять не видят и не понимают, как живут «низы». Отсюда нежелание вводить прогрессивный подоходный налог для сверхбогатых, облагать налогом крупные наследства. Отсюда призывы ублажить народ «макарошками», отнять заработанные крохи у самозанятых. Отсюда же «благородные жесты» министров, обещающих народу прибавку зар­платы в 100 руб. Власть продолжает рассказывать народу сказки о «средней зарплате». А между тем школьницы снова ходят в школу в старых кофточках, а мальчишки – в стоптанных башмаках. Поражает недальновидность элиты: опасаясь «улицы» и увозя капиталы и детей за границу, она тем не менее ничего не делает, чтобы укротить аппетиты «дворцов» и демонстративное потребление избранных.

«Восстание! Больше ждать нельзя!». Революция глазами американца Подробнее

Чьи уроки не выучены

Прошедшее столетие оставило целые залежи невыученных уроков. Об одних сегодня можно говорить свободно. Об уроках коллективизации, об ограблении деревни, о цене индустриализации и войны. Вполголоса говорят об уроках сталинских репрессий, о политических процессах, о системе подневольного труда. Крайне неохотно наше телевидение рассказывает о том, как в России искоренялась свобода, как уничтожались партии и оппозиция, как закрывались неугодные большевикам газеты, как ставилась на службу власти культура, как переписывалась и искажалась история. Мы почти ничего не знаем о том, что значительная часть наших крупных заводов была построена с помощью американских инженеров. В условиях нынешней изоляции нам хочется поддержать миф о том, что мы всё сделали сами. И уж совсем неохотно наши пропагандисты говорят о том, насколько чреватой негативными последствиями оказалась послевоенная политика насаждения «советской модели развития» в странах Восточной Европы. Вместо трезвых оценок мы продолжаем обижаться на то, что там не в должной мере чтут памятники советских времён.

Мы до сих пор очень не любим говорить о пагубности внешнеполитических амбиций советского руководства. А ведь именно они привели СССР к отчуждению от тех стран, которые в силу давних исторических связей испытывали к нам и политическую, и культурную близость. Где они теперь, эти страны? По большей части в Европейском союзе и в ­НАТО.

* * *

В СССР комсомольцы очень любили закладывать памятные письма-капсулы с рассказом о своих великих делах. Недавно в связи со 100-летием Ленинского комсомола на заводе «Красная заря» в Петербурге вскрыли одну из таких капсул. И что же там прочли постаревшие комсомольцы? «Наше время было и прекрасным, и трудным. Трудным – потому, что каждый час империализм готовит против нас войну. Прекрасным – потому, что мы своими руками строим счастье для грядущих поколений. Мы счастливы тем, что с каждым днём всё больше людей Земли встают под знамёна марксизма-ленинизма».

Капсула с письмом пролежала в земле 50 лет. Приблизились ли мы за это время к счастью? И главное: научились ли чему-нибудь? Осознали ли, что миру нужно демонстрировать не военные парады, а умную голову? Но, может быть, в первую очередь – достойную жизнь народа.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции