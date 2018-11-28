Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке









Как передает Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.





Уточняется, что речь идет не о «борте номер 1» ВВС США, которым пользуется президент, а о лайнере Boeing 757 компании The Trump Organization. Д.Трамп не использовал этот самолет с момента вступления в должность президента. Самолет Д.Трампа был запаркован и не использовался.





Вторым участником инцидента стал двухмоторный бизнес-джет с тремя членами экипажа на борту. Пострадавших нет. Точный характер повреждений устанавливается.





Д.Трамп купил этот самолет в 2011 году за 100 миллионов долларов, напоминает агентство.





17 октября сообщалось об экстренной посадке самолета с первой леди США Меланьей Трамп. Воздушное судно направлялось в Филадельфию. Через 15 минут после взлета в салоне заметили дым и почувствовали запах гари. Экипаж раздал всем пассажирам, среди которых были также журналисты и охрана, влажные полотенца для защиты дыхания. Самолет был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.