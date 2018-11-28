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«Савушкин» поглотил государственное молочное производство в Орше

29.11.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Один из лидеров молочной отрасли Беларуси — «Савушкин продукт» (основной владелец Александр Мошенский) — поглощает предприятие «Оршанский горлачик». Оно присоединяется к дочерней фирме империи Мошенского — «Савушкин-Орша».



Решение принято владельцем «Горлачика» — ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», которое по состоянию на конец 2017 года на 97,6% принадлежало государству. Незадолго до слияния с «Савушкиным», 28 сентября 2018 года, к комбинату хлебопродуктов было присоединено производственное унитарное предприятие «Оршанский молочный комбинат», которое владеет торговой маркой «Дедушкин горлачик».

А 2 ноября 2018 года, то есть до сделки с Мошенским, из ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» выделили «Оршанский горлачик». Пока непонятно, зачем понадобилось столько манипуляций. Но о том, что империя Мошенского займется оршанским молочным кластером, стало известно еще летом 2018 года.

Напомним, что ранее «Савушкин» присоединил к себе другой госактив — ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

 
 
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Один из лидеров молочной отрасли Беларуси — «Савушкин продукт» (основной владелец Александр Мошенский) — поглощает предприятие «Оршанский горлачик». Оно...
 
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