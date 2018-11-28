Эстония ждет войны с Россией? Интервью с генералом НАТО

Ухудшение сферы безопасности в регионе Балтийских стран произошло, когда президентом РФ стал Владимир Путин. До этого стоял вопрос, нужен ли вообще оборонительный блок НАТО, так как была уверенность, что все страны в Европе будут жить в дружбе и сотрудничестве.





Об этом заявил в программе "Разноцветные новости Балтии" с Артемием Троицким экс-командующий Силами Обороны Эстонии, генерал НАТО Антс Лаанеотс. Передача посвящена вооруженным силам Эстонии, ситуации на границе Эстонии и России, а также силам НАТО, которые активно расквартировываются по Балтийским странам.



Об этом заявил в программе "Разноцветные новости Балтии" с Артемием Троицким экс-командующий Силами Обороны Эстонии, генерал НАТО. Передача посвящена вооруженным силам Эстонии, ситуации на границе Эстонии и России, а также силам НАТО, которые активно расквартировываются по Балтийским странам.