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Эксперт: Беларуси может стоить санкций поддержка России в связи с инцидентом у Керчи

29.11.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий рассказал «Салідарнасці», почему официальный Минск молчит по поводу очередного витка эскалации напряженности между Москвой и Киевом.



Спустя несколько дней после силового задержания украинских судов российскими военными в Керченском проливе, вылившимся в громкий международный скандал, официальный Минск продолжает хранить молчание.

— Это именно тот случай, когда молчание — золото, — поделился с «Салідарнасцю» мнением о происходящем руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

По его словам, любое неосторожное заявление официального Минска может вызвать негативную реакцию не только в Москве или Киеве, но и на Западе. В этом случае безоговорочная поддержка России в случае с инцидентом у Керчи может стоить Беларуси санкций.

Арсений Сивицкий считает, в ближайшее время белорусская сторона выступит с заявлением, которое будет носить традиционно миротворческий характер:

— Скорее всего, это будет предложение обсудить сложившуюся ситуацию на минской переговорной площадке.


Эксперт обращает внимание на несколько важных аспектов. Один из них — нейтралитет Беларуси:

— Для украинской стороны на сегодня главным является обеспечение гарантий безопасности со стороны Беларуси. То есть, отказ в использовании Россией нашей территории в военных целях против Украины. На текущий момент у нас нет причин отменять эти гарантии.

Собеседник «Салідарнасці» не исключает, что Киев уже получил гарантии от властей Беларуси. И на данный момент украинской стороне куда важнее то, что Минск делает, а не говорит.

Эксперт предполагает, что острая фаза скандала миновала, и это дает шансы для властей Беларуси выйти из ситуации без больших потерь:

— Самое главное, как мне кажется, этот конфликт себя исчерпал. Скорее всего, что к дальнейшей военной эскалации он не приведет, перейдя в дипломатическое русло. То, что российская сторона называет произошедшее в Азовском море инцидентом, а Петр Порошенко заявляет, что Украина вводит военное положение не для того, чтобы начинать с кем-либо войну, говорит о контролируемом характере конфликта. Обе стороны не заинтересованы, чтобы этот инцидент разросся до полномасштабного военного столкновения.

По мнению Арсения Сивицкого, это наиболее оптимальное развитие событий для Беларуси. Так как очевидно, что в противном случае Россия будет требовать от Минска исполнения союзнических обязательств. А это может быть и использование нашей территории, и требование размещения в Беларуси военной базы.  

 

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий рассказал «Салідарнасці», почему официальный Минск молчит по поводу...
 
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