Борисовский БАТЭ сегодня принимает венгерский "Види" в рамках группового раунда Лиги Европы УЕФА.





Матч начнется в 20:55 на "Борисов-Арене".





"Повторю то, что сказал перед встречей с "Челси". Сейчас нет непобедимых. Надо действовать агрессивно, верить в себя и партнеров. И вылазить из кокона, не думать, что зарубежные команды, кто бы там ни был, умнее и быстрее нас. Я с этим в корне не согласен. Мы умнее, сильнее и будем их обыгрывать", - сказал Бага перед игрой. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.





Наставник подчеркнул, что результат матча полностью зависит от БАТЭ. "Еще раз скажу: мы должны играть с верой в хорошее будущее - как в противостоянии с "Види", так и в целом", - сказал Бага.





Первая встреча команд, которая состоялась в Будапеште 20 сентября, завершилась победой БАТЭ со счетом 2:0.





В нынешнем розыгрыше борисовчане набрали только три очка в четырех матчах и замыкают квартет L. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЕ, "желто-синие" не должны проигрывать.





У "Види" дела обстоят лучше – шесть очков и второе место. Лидирует в группе лондонский "Челси" с 12 баллами. Третья позиция за греческим ПАОКом, у которого три очка.