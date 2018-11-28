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БАТЭ принимает "Види": нельзя проигрывать

29.11.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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От результата сегодняшнего матча зависит будущее БАТЭ в Лиге Европы - борисовчанам ни в коем случае нельзя проигрывать.

БАТЭ принимает "Види": нельзя проигрывать
Фото: Виктор Толочко, Sputnik.by
Борисовский БАТЭ сегодня принимает венгерский "Види" в рамках группового раунда Лиги Европы УЕФА.

Матч начнется в 20:55 на "Борисов-Арене".

"Повторю то, что сказал перед встречей с "Челси". Сейчас нет непобедимых. Надо действовать агрессивно, верить в себя и партнеров. И вылазить из кокона, не думать, что зарубежные команды, кто бы там ни был, умнее и быстрее нас. Я с этим в корне не согласен. Мы умнее, сильнее и будем их обыгрывать", - сказал Бага перед игрой. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

Наставник подчеркнул, что результат матча полностью зависит от БАТЭ. "Еще раз скажу: мы должны играть с верой в хорошее будущее - как в противостоянии с "Види", так и в целом", - сказал Бага.

Первая встреча команд, которая состоялась в Будапеште 20 сентября, завершилась победой БАТЭ со счетом 2:0.

В нынешнем розыгрыше борисовчане набрали только три очка в четырех матчах и замыкают квартет L. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЕ, "желто-синие" не должны проигрывать.

У "Види" дела обстоят лучше – шесть очков и второе место. Лидирует в группе лондонский "Челси" с 12 баллами. Третья позиция за греческим ПАОКом, у которого три очка.

 
 
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От результата сегодняшнего матча зависит будущее БАТЭ в Лиге Европы - борисовчанам ни в коем случае нельзя проигрывать.
 
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