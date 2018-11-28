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Беларусь заплатит 461,3 млн евро за реконструкцию участка дороги М-10

29.11.2018 08:55 — Разное | Партизан  
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Такая сумма прописана в указе президента.



На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ президента №461 от 26 ноября. Документом утверждена реконструкция участка дороги М-10 на принципах государственно-частного партнерства.
 
За реконструкцию участка 109,9-195-15 км дороги, связывающей Гомель и Кобрин бюджет должен перечислить частному партнеру 461,3 млн. евр. Он будет выбран на конкурсе, организацию и проведение которого поручено провести Минтранса. Министерство будет выступать от имени государственного партнера в проекте.

Деньги будут выплачены после приемки объекта в эксплуатацию, за исключением платежей за техническое обслуживание. В договоре о партнерстве может быть предусмотрена индексация платежей в беларусских рублях с учетом инфляции и изменений обменного курса.


Дорога должна иметь цементобетонное покрытие, ее категория после реконструкция должна быть не ниже I-В. Трасса станет четырехполосной, ширина проезжей части 2х7 метров.

ГУ «Белавтострада» назначена уполномоченным представителем государственного партнера.
Частный партнер должен выполнить реконструкцию за счет собственных или привлеченных средств и вести техническое обслуживание участка дороги. Он же является заказчиком строительства. Проектную документацию частный партнер получит бесплатно от РУП «Гомельавтодор».

На время действия партнерства частного партнера освобождают от возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанных с проведением строительных работ. С него также не будет взиматься налог на добычу природных ресурсов, компенсации за вредной воздействие на объекты животного мира, выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира. Партнер сможет не начислять амортизацию на объект соглашения ГЧМ.

НДС не будет взиматься с товаров, работы для реконструкции объекта, произведенных собственными силами, работы по техническому обслуживанию объекта, услуг заказчика.
В течение 20 лет со дня вступления в силу договора о партнерстве частный партнер будет получать все причитающиеся субсидии и бюджетные трансферты.

 
Теги: Гомель
 
 
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