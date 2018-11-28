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Microsoft выиграла контракт Пентагона по расширенной реальности

29.11.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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Сумма сделки составила 479,2 млн. долларов.



Microsoft стала победителем конкурса армии США на поставку решений дополненной реальности для тренировочных и боевых миссий.
 
Как сообщает Reuters, Microsoft поставит прототипы для системы расширенной реальности армии США. Она должна предоставлять бойцам информацию для принятия решений.

Компания получит 479,2 млн. долларов.

В рамках конкурса свои предложения Пентагону сделали и другие игроки рынка расширенной реальности.

Главным продуктом Microsoft в данной сфере являются HoloLens. Компания предлагает решения, как для развлечений, так и для работы, в частности для проектирования, строительства и т.д, в том числе в сотрудничестве с партнерами.

 
 
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Сумма сделки составила 479,2 млн. долларов.
 
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