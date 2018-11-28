|
Microsoft выиграла контракт Пентагона по расширенной реальности
Сумма сделки составила 479,2 млн. долларов.
Microsoft стала победителем конкурса армии США на поставку решений дополненной реальности для тренировочных и боевых миссий.
Как сообщает Reuters, Microsoft поставит прототипы для системы расширенной реальности армии США. Она должна предоставлять бойцам информацию для принятия решений.
Компания получит 479,2 млн. долларов.
В рамках конкурса свои предложения Пентагону сделали и другие игроки рынка расширенной реальности.
Главным продуктом Microsoft в данной сфере являются HoloLens. Компания предлагает решения, как для развлечений, так и для работы, в частности для проектирования, строительства и т.д, в том числе в сотрудничестве с партнерами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумма сделки составила 479,2 млн. долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)