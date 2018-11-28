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Кубок IBU. В заявке первых гонок в составе сборной Беларуси отсутствуют Кручинкина и Лобастов

29.11.2018 08:50 — Разное | Партизан  
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В шведском Идре спринтерскими гонками стартует первый этап Кубка IBU по биатлону.

В опубликованных стартовых листах присутствуют лишь четверо представителей сборной Беларуси: Виктор Кривко (60-й стартовый номер), Дмитрий Лазовский (79-й), Ирина Кручинкина (8-й) и Инна Костюченко (50-й), сообщает «Прессбол».

В заявке нет натурализованных россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова, которым необходимо было стартовать для получения квалификационных очков IBU.

Мужской спринт стартует 29 ноября в 12.00 по белорусскому времени, женский – в 15.30.
 
 
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В шведском Идре спринтерскими гонками стартует первый этап Кубка IBU по биатлону.
 
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