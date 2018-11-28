Кубок IBU. В заявке первых гонок в составе сборной Беларуси отсутствуют Кручинкина и Лобастов

В опубликованных стартовых листах присутствуют лишь четверо представителей сборной Беларуси: Виктор Кривко (60-й стартовый номер), Дмитрий Лазовский (79-й), Ирина Кручинкина (8-й) и Инна Костюченко (50-й), сообщает «Прессбол».





В заявке нет натурализованных россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова, которым необходимо было стартовать для получения квалификационных очков IBU.





Мужской спринт стартует 29 ноября в 12.00 по белорусскому времени, женский – в 15.30.