«Если начнется война, Беларусь зацепит основательно»

Белсате , ветеран войны в Афганистане, подполковник военно-воздушных сил в отставке Александр Комаровский: Если между Россией и Украиной начнется масштабная война, больше всех может пострадать именно наша страна. Почему? Объясняет гость студии программы «Разговор дня» со Светланой Калинкиной на, ветеран войны в Афганистане, подполковник военно-воздушных сил в отставке





«Если путинцы делают рывок на запад, мы можем получить тактический ядерный удар со стороны NATO. Если та сторона западная пойдет в наступление, Путину верить нельзя ни на 1%, так как он может ударить по Беларуси, чтобы перекрыть проход».





Безусловно, события будут разворачиваться таким образом только в самом худшем случае. Но худший — не значит невозможный. Бывший военный уверен: в 2014 году в России был готов сценарий захвата Беларуси. Точно такой же, который был реализован в Крыму. Гость студии считает, что нельзя сказать точно, отказалось ли руководство соседней страны от своих планов. Как и однозначно ответить, какую сторону поддержат белорусские военные.