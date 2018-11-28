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«Если начнется война, Беларусь зацепит основательно»
Пришло время называть вещи своими именами: то, что происходит между Россией и Украиной, — это война, а не локальный конфликт. И Беларусь так или иначе уже в нее втянули.
Если между Россией и Украиной начнется масштабная война, больше всех может пострадать именно наша страна. Почему? Объясняет гость студии программы «Разговор дня» со Светланой Калинкиной на
«Если путинцы делают рывок на запад, мы можем получить тактический ядерный удар со стороны NATO. Если та сторона западная пойдет в наступление, Путину верить нельзя ни на 1%, так как он может ударить по Беларуси, чтобы перекрыть проход».
Безусловно, события будут разворачиваться таким образом только в самом худшем случае. Но худший — не значит невозможный. Бывший военный уверен: в 2014 году в России был готов сценарий захвата Беларуси. Точно такой же, который был реализован в Крыму. Гость студии считает, что нельзя сказать точно, отказалось ли руководство соседней страны от своих планов. Как и однозначно ответить, какую сторону поддержат белорусские военные.
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Пришло время называть вещи своими именами: то, что происходит между Россией и Украиной, — это война, а не локальный конфликт. И Беларусь так или иначе уже в нее...
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