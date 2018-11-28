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«Если начнется война, Беларусь зацепит основательно»

29.11.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Пришло время называть вещи своими именами: то, что происходит между Россией и Украиной, — это война, а не локальный конфликт. И Беларусь так или иначе уже в нее втянули.

Если между Россией и Украиной начнется масштабная война, больше всех может пострадать именно наша страна. Почему? Объясняет гость студии программы «Разговор дня» со Светланой Калинкиной на Белсате, ветеран войны в Афганистане, подполковник военно-воздушных сил в отставке Александр Комаровский:

«Если путинцы делают рывок на запад, мы можем получить тактический ядерный удар со стороны NATO. Если та сторона западная пойдет в наступление, Путину верить нельзя ни на 1%, так как он может ударить по Беларуси, чтобы перекрыть проход».

Безусловно, события будут разворачиваться таким образом только в самом худшем случае. Но худший — не значит невозможный. Бывший военный уверен: в 2014 году в России был готов сценарий захвата Беларуси. Точно такой же, который был реализован в Крыму. Гость студии считает, что нельзя сказать точно, отказалось ли руководство соседней страны от своих планов. Как и однозначно ответить, какую сторону поддержат белорусские военные.

 
 
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Пришло время называть вещи своими именами: то, что происходит между Россией и Украиной, — это война, а не локальный конфликт. И Беларусь так или иначе уже в нее...
 
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