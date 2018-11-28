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Назван победитель президентских выборов в Грузии
Победу во втором туре президентских выборов в Грузии одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта.
Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.
Политик набрала 59,56% голосов, а ее соперник по второму туру Григол Вашадзе – 40,44%. По оценкам комиссии, за Зурабишвили отдали голоса 1146063 человека, за Вашадзе – 778167 избирателей.
Напомним, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии Грузинская мечта, и Григол Вашадзе – оппозиционер от объединения Сила в Единстве, в которую входит Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили.
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Победу во втором туре президентских выборов в Грузии одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта.
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