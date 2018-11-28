Конфликт на Азове: Совет ЕС принял декларацию









Совет Европейского Союза в среду, 28 ноября, принял декларацию о ситуации в Азовском море и Керченском проливе, в которой выразил свои самые серьезные опасения и сообщил о полной поддержке суверенитета Украины, сообщает пресс-служба Совета ЕС.





В документе говорится, что ЕС выражает свое "самое серьезное" беспокойство из-за роста напряжения в Азовском море. "Мы смущаемся этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе является неприемлемой", – сообщают в ЕС.





В Евросоюзе ожидают, что РФ обеспечит беспрепятственный и свободный проход Керченским проливом в Азовское море и обратно, что предусмотрено международными правилами.





"Мы призываем всех к предельной сдержанности немедленно дестабилизировать ситуацию. В этом контексте мы также настоятельно призываем Россию освободить захваченные суда, их экипаж и оборудование безоговорочно и безотлагательно", – говорится в декларации.









Также в ЕС сообщили, что незаконная аннексия Крыма в 2014 году остается вызовом для международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка.





"Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Строительство Керченского моста является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявляют в ЕС.





"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский союз не признает и не признает незаконное присоединение Крымского полуострова Россией. Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и намерен действовать должным образом в тесной координации со своими международными партнерами", – подчеркнули в Совете ЕС.





Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Под арестом оказались 24 моряка.



