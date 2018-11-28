Российский рубль стал самой рискованной валютой в мире

Согласно Bloomberg, на российский рубль сильное давление оказывает снижение цен на нефть, а также риск ужесточения американских санкций. Сильный удар по позиции и доверию к рублю сыграл и инцидент в Керченском проливе.





В результате политической неопределенности курс доллара может вырасти даже до 80-90 руб. Такой прогноз находится в аналитическом обзоре РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. В исследовании говорится, что вероятность подобного сценария очень высока.





Кроме политических причин, рост курса доллара в России может произойти при условии снижения цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель. В таких условиях следует ожидать инфляции в размере даже выше запланированных 4 процентов.