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Российский рубль стал самой рискованной валютой в мире
Впервые за последнее полугодие турецкая лира уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю. Эти данные основываются на действиях международных трейдеров, которые приобретают и продают валюту на рынке, сообщает
Согласно Bloomberg, на российский рубль сильное давление оказывает снижение цен на нефть, а также риск ужесточения американских санкций. Сильный удар по позиции и доверию к рублю сыграл и инцидент в Керченском проливе.
В результате политической неопределенности курс доллара может вырасти даже до 80-90 руб. Такой прогноз находится в аналитическом обзоре РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. В исследовании говорится, что вероятность подобного сценария очень высока.
Кроме политических причин, рост курса доллара в России может произойти при условии снижения цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель. В таких условиях следует ожидать инфляции в размере даже выше запланированных 4 процентов.
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Впервые за последнее полугодие турецкая лира уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю. Эти данные основываются на действиях...
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