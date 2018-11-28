Норвежец Магнус Карлсен в третий раз стал чемпионом мира по шахматам









Карлсен выиграл три партии подряд в рапид (25 мин на партию) и одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0.





12 классических партий матча 9-26 ноября завершились вничью. При ничейном счете и на тай-брейке борьба бы продолжилась блиц-партями (не более 10). Если бы и они не выявили победителя, судьбу короны решил бы армагеддон - поединок, где играющий белыми фигурами имеет пять минут игрового времени при четырех у противника, но обязан побеждать.





Призовой фонд матча составил более $1 млн.





Карлсен - 16-й чемпион мира, он третий раз подряд защитил титул и стал шестым шахматистом в истории, кому удалось отстоять звание чемпиона три и более раз подряд.





Карлсен завоевал титул в 2013 году, победив Ананда, после этого дважды отстаивал звание. Он во второй раз отстоял титул в тай-брейке в матче с Карякиным в 2016 году.









Матчи на звание чемпиона мира по шахматам проводятся с 1834 года. Первым официальным чемпионом мира по шахматам стал Стейниц, победив немца Иоганна Цукерторта. В 1993 году действующий чемпион мира Каспаров и британец Найджел Шорт отказались играть матч за шахматную корону под эгидой FIDE и создали новую организацию - Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША), которая до 2004 года проводила собственный чемпионский матч.